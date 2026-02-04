Prime moyenne du Nouvel An lunaire en hausse de 13%

Selon le ministère de l'Intérieur, la prime moyenne versée pour le Nouvel An lunaire a augmenté de 13% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 8,69 millions de dôngs par salarié.

Lors du point presse régulier du gouvernement, le 4 février, Pham Truong Giang, directeur du Département des salaires et de la sécurité sociale dudit ministère, a déclaré que cette hausse reflétait l'impact d'un salaire minimum régional plus élevé et d'une mise en œuvre anticipée de la politique, qui a permis aux entreprises de se préparer.

Photo: VNA/CVN

Il a souligné que le gouvernement avait publié un décret le 10 novembre 2025, relevant le salaire minimum régional de 7,2% en moyenne, à compter du 1er janvier 2026, soit une augmentation supérieure aux 6% de 2024. Cette promulgation anticipée a permis aux entreprises d'anticiper et a renforcé la confiance des salariés.

Selon les autorités, le salaire mensuel moyen a atteint 9,76 millions de dôngs (376 dollars) en 2025, soit une hausse de 11 % par rapport à 2024. Les entreprises publiques ont enregistré un salaire moyen de 12,89 millions de dongs par employé et par mois, en progression de 18,2%.

Dans le secteur des entreprises privées, le salaire moyen s’est établi à 8,66 millions de dongs par personne et par mois, en hausse de 7% par rapport à 2024. Pour les entreprises à capitaux étrangers, le salaire moyen a atteint 10,17 millions de dongs par personne et par mois, soit une progression de 9,6% sur un an.

Concernant les primes du Tet, selon les statistiques issues des rapports de plus de 50.000 entreprises couvrant plus de 4,2 millions de salariés, la prime moyenne s’est établie à 8,69 millions de dôngs par personne, en hausse de 13% par rapport au Têt précédent.

Dans le secteur des entreprises publiques, la prime moyenne a atteint 9,44 millions de dongs (+23%). Elle s’est élevée à 7,37 millions de dôngs dans le secteur privé (+9%) et à 9,21 millions de dôngs dans les entreprises à capitaux étrangers, soit une progression de 12 % par rapport à 2024.

Grâce à une mise en œuvre coordonnée et cohérente, les niveaux de salaires et de primes susmentionnés ont contribué à améliorer les revenus des travailleurs, à stabiliser leur vie et à renforcer leur attachement aux entreprises, tout en réduisant les risques de mobilité spontanée de la main-d’œuvre. Des hausses salariales raisonnables, assorties d’une feuille de route adaptée, ont favorisé une relation durable entre entreprises et salariés. Elles constituent également une base solide pour l’amélioration de la productivité du travail, créant une nouvelle dynamique essentielle à l’atteinte d’une croissance économique à deux chiffres en 2026 et dans les années suivantes.

VNA/CVN