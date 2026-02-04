Pour franchir les obstacles liés à la sécurité alimentaire

Concluant, dans l’après-midi du 4 février, la réunion périodique du gouvernement pour le mois de janvier 2026, organisée en visioconférence avec les collectivités locales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné l’adoption immédiate d’une résolution gouvernementale visant à résoudre les difficultés apparues lors de la mise en œuvre du décret N°46/2026/NĐ-CP, précisant certaines dispositions et mesures d’application de la Loi sur la sécurité sanitaire des aliments.

Lors de la réunion, le gouvernement a procédé à une évaluation approfondie de la situation socio-économique en janvier 2026, de l’allocation et du décaissement des investissements publics, de l’avancement des trois Programmes nationaux cibles, ainsi que des résultats de l’action gouvernementale et de l’exécution des missions confiées au cours du premier mois de l’année. Une attention particulière a été accordée à l’examen des difficultés et blocages rencontrés dans l’application du décret N°46 et aux solutions proposées pour y remédier.

Selon les évaluations, dès le début de 2026, le gouvernement et le Premier ministre ont agi avec détermination pour mettre en œuvre les résolutions et conclusions du Comité central, du Bureau politique et de l’Assemblée nationale, contribuant au succès du XIVᵉ Congrès national du Parti. Neuf résolutions stratégiques majeures du Bureau politique ont été déployées, parallèlement à l’organisation d’une conférence nationale en ligne avec les collectivités locales sur les priorités de 2026 et à l’application résolue des résolutions gouvernementales N°01 et N°02.

Stabilité macroéconomique

Grâce à ces efforts, la situation socio-économique de janvier a maintenu une dynamique globalement positive. La stabilité macroéconomique a été préservée, l’inflation est restée maîtrisée et les grands équilibres de l’économie ont été assurés. L’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2,6%, tandis que le marché monétaire et le taux de change sont demeurés globalement stables. Les niveaux de dette publique, gouvernementale et extérieure sont restés en deçà des plafonds autorisés. Les recettes budgétaires de l’État ont atteint 348.300 milliards de dôngs, en hausse de 13,1% sur un an. Le commerce extérieur s’est élevé à 88 milliards de dollars (+38,9%), avec un déficit de plus de 1,75 milliard de dollars.

L’investissement a continué d’enregistrer des résultats positifs, le décaissement des fonds d’investissement public atteignant environ 3,4% du plan annuel, en hausse significative par rapport à la même période de l’an dernier. Les investissements directs étrangers nouvellement enregistrés ont approché 1,5 milliard de dollars, en augmentation de 15,7%, tandis que les décaissements ont atteint 1,68 milliard de dollars, en hausse de 11,3%.

Concernant le décret N°46/2026/NĐ-CP, les membres du gouvernement ont souligné que plusieurs incidents graves liés à la sécurité alimentaire avaient récemment suscité une forte préoccupation sociale. Le décret vise à renforcer le contrôle, notamment à l’importation de produits alimentaires. Toutefois, l’absence de directives d’application suffisamment claires et opportunes a entraîné, dans les premiers jours de mise en œuvre, des difficultés dans le contrôle étatique de certains produits agricoles et alimentaires frais importés, provoquant des congestions ponctuelles à certains postes frontaliers.

Face à cette situation, Pham Minh Chinh a rapidement chargé le vice-Premier ministre Lê Thanh Long de poursuivre la présidence des réunions avec les ministères et organismes concernés afin d’élaborer et de soumettre au gouvernement, pour adoption dès le 4 février, une résolution visant à lever les difficultés apparues lors de l’application du décret N°46, qui précise certaines dispositions et mesures d’exécution de la Loi sur la sécurité sanitaire des aliments.

Le chef du gouvernement a salué la préparation rigoureuse des rapports et les contributions franches et responsables des participants. Il a chargé le ministère des Finances et le Bureau du gouvernement de synthétiser les avis exprimés, de finaliser rapidement la résolution de la réunion et d’en assurer la mise en œuvre immédiate.

Pham Minh Chinh a ordonné la mise en œuvre rigoureuse des mesures visant à préserver la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, stimuler la croissance et garantir les grands équilibres de l’économie. Les priorités portent sur une gestion appropriée des taux d’intérêt, du taux de change et du crédit, orienté vers la production, les secteurs prioritaires, les moteurs de croissance, le logement social, les infrastructures et l’agriculture. Il a également insisté sur l’amélioration de la gestion des marchés et des prix, la lutte contre la fraude et la contrebande, la garantie de l’approvisionnement en biens essentiels, l’accélération de l’investissement public et le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, parallèlement au développement de nouveaux leviers de croissance.

