Tô Lâm s'engage à créer un environnement propice aux sociétés américaines

Dans le cadre de sa participation à la 79 e session de l'Assemblée générale de l'ONU et de ses activités à New York, aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a reçu le 23 septembre (heure locale) l'ancien Pdg de Google, Eric Schmidt, ainsi que des représentants d'entreprises technologiques majeures et de fonds d'investissement, notamment Apple, Meta, Super Micro, Blackstone et Warburg Pincus.

Lors de ces rencontres, le secrétaire général et président Tô Lâm a réaffirmé l'engagement du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à créer un environnement propice, dans le respect du cadre légal, aux investisseurs américains de développer des activités durables et efficaces au Vietnam.

En recevant les représentants d'Apple, Tô Lâm a salué les succès récents d'Apple dans le monde et au Vietnam, affirmant que l'investissement et l'expansion commerciale d'Apple et de ses partenaires au Vietnam reflètent la position de plus en plus importante du pays, tant en termes de renforcement de la chaîne d'approvisionnement des biens que de développement des marchés pour les produits Apple.

Le Vietnam a récemment créé un groupe de travail pour mettre en œuvre la coopération avec Apple, a déclaré le dirigeant, espérant qu'il s'agira d'un mécanisme de coopération efficace qui apportera des avantages pratiques aux deux parties.

Il a déclaré qu'il espérait qu'Apple, avec ses ressources, son expérience et sa réputation, s'engagerait dans le développement des sciences et des technologie, de l'innovation en général au Vietnam et favoriserait la coopération avec le Centre national d'innovation (NIC) relevant du ministère du Plan et de l'Investissement en particulier.

Il a appelé Apple et ses partenaires à soutenir les entreprises vietnamiennes dans l'amélioration de leur capacité de production et leur participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale, à envisager de créer un centre de recherche et développement (R&D) au NIC, à envisager d'offrir des bourses aux étudiants vietnamiens dans les domaines des technologies de l'information, de la programmation, de l'électronique, des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA).

Le vice-président d'Apple, Nick Ammann, a déclaré que le Vietnam n'était pas seulement un grand marché mais aussi une base de production pour Apple pour fournir ses produits au monde.

Il a souligné que de nombreux produits clés d'Apple sont actuellement fabriqués au Vietnam et que grâce au soutien du gouvernement vietnamien, le groupe développe et étend sa production.

Il a fait l'éloge des perspectives d'investissement au Vietnam, ainsi que de la valeur du marché vietnamien dans la stratégie globale du groupe et du potentiel du pays à s'engager plus profondément dans la chaîne d'approvisionnement de ses produits importants.

En recevant des dirigeants de Meta, le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé Meta à continuer de travailler avec les agences et partenaires vietnamiens, en particulier le NIC, pour promouvoir la mise en œuvre d'activités de coopération spécifiques dans les domaines des sciences et des technologie, de l'innovation, de l'IA et de l'Internet des objets (IoT).

Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens s'engagent à créer toutes les conditions favorables pour que les investisseurs américains en général et Meta en particulier puissent investir et faire des affaires de manière efficace et durable dans le pays.

De son côté, le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a fait part des projets du groupe d'augmenter la production au Vietnam des lunettes de réalité virtuelle Metaverse, dernier fer de lance du groupe après les domaines traditionnels des réseaux sociaux et des applications de messagerie.

En dévoilant son projet de se rendre au Vietnam la semaine prochaine, Nick Clegg a déclaré qu'il espérait avoir l'occasion de présenter ''Meta AI'' aux utilisateurs vietnamiens pour qu'ils puissent l'essayer gratuitement, aidant ainsi les propriétaires de smartphones à accéder à ce ''super outil'' de l'IA.

Le dirigeant de Meta s'est également engagé à continuer de soutenir et d'élargir les programmes d'investissement et à encourager l'innovation au Vietnam dans les temps à venir.

Lors d'une rencontre avec le fondateur et vice-président senior du développement commercial de Supermicro, Wally Liaw, Tô Lâm a salué la proposition de coopération de la société informatique sur le développement de centres de données d'IA et d'écosystèmes de fabrication de systèmes de serveurs d'IA.

Le dirigeant vietnamien a invité Supermicro, en collaboration avec ses partenaires, à étudier les possibilités d'accroître ses investissements au Vietnam, dans l'optique de faire du pays un centre de production pour le groupe.

Wally Liaw a déclaré que le Vietnam est un marché à fort potentiel, notamment grâce à des politiques encourageant le développement des domaines de haute technologie.

Il a ajouté que l'entreprise vient de signer un protocole d'accord avec le groupe vietnamien Sovico. Il a apprécié les opportunités de développement et d'investissement au Vietnam et s'est engagé à continuer de coopérer avec le Vietnam pour soutenir ses clients en particulier et le Vietnam en général dans le développement de l'IA.

En recevant Stephen Schwarzman, président, Pdg et cofondateur de Blackstone, Tô Lâm a exprimé son souhait de voir Blackstone augmenter ses investissements au Vietnam dans les secteurs des sciences, des technologies et de l'innovation. L'objectif est de créer des liens et de fournir les capitaux aux entreprises technologiques et aux startups vietnamiennes.

Il a proposé que Blackstone, fort de son réseau de partenaires et de clients influents, aide le Vietnam à accéder à des sources de financement préférentielles et serve de passerelle pour attirer des investisseurs étrangers dans les domaines verts et du développement durable au Vietnam.

Soulignant que Blackstone est l'un des plus grands fonds d'investissement mondiaux avec plus de 1.000 milliards d'USD d'actifs sous gestion, Stephen Schwarzman a manifesté son intérêt pour l'accroissement des investissements au Vietnam.

Lors d'une réception en l'honneur de Jake Siewert, directeur général et responsable des politiques publiques mondiales et des risques politiques chez Warburg Pincus, l'un des plus anciens et des plus grands fonds d'investissement privé au monde, le dirigeant vietnamien a salué les activités efficaces d'investissement et de coopération commerciale de Warburg Pincus à l'échelle mondiale et au Vietnam.

Il a déclaré que le Vietnam avait annoncé un plan de mobilisation des ressources pour mettre en œuvre la déclaration politique sur la création du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Le Vietnam espère donc que Warburg Pincus se connectera et travaillera avec des partenaires nationaux pour mettre en œuvre des projets de coopération spécifiques dans les domaines des énergies renouvelables, des nouvelles énergies, de la modernisation des infrastructures de réseau, de la récupération et du stockage du carbone, du renforcement des capacités de gouvernance et de la formation des ressources humaines, a déclaré Tô Lâm.

Le Pdg Jake Siewert a révélé que Warburg Pincus avait investi environ 4 milliards d'USD au Vietnam à ce jour, faisant du pays la troisième destination d'investissement du fonds en Asie, derrière la Chine et l'Inde. Il a également exprimé son désir d'explorer et d'accroître les investissements au Vietnam, manifestant un intérêt particulier pour la coopération en matière d'attraction de capitaux financiers verts, le Plan national de développement de l'électricité VIII, et les énergies renouvelables au Vietnam.

Le 23 septembre, le dirigeant Tô Lâm a également rencontré Eric Schmidt, ancien président-directeur général de Google, qui a joué un rôle clé dans le développement de Google en tant que l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde.

Il a demandé à Eric Schmidt, qui est désormais consultant pour Google et ses partenaires, de continuer à soutenir les investissements et les activités commerciales, la recherche et le développement au Vietnam dans les domaines de haute technologie.

Eric Schmidt, pour sa part, a déclaré qu'il pensait que le Vietnam pouvait absolument devenir un centre de logiciels en Asie, soulignant que la solution la plus optimale pour le Vietnam à l'heure actuelle était de créer des sociétés de logiciels spécialisées dans l'IA.

