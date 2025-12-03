Vietnam - Laos : renforcer la cohésion stratégique de leurs relations

Le Vietnam et le Laos ont co-organisé mercredi 3 décembre à Vientiane la 48e réunion de leur Comité intergouvernemental afin d’examiner les résultats de la coopération pour la période 2021-2025, de définir les orientations pour 2026-2030 et de faire progresser la mise en œuvre concrète des accords de haut niveau, notamment un accord de cohésion stratégique.

Lors de la réunion coprésidée par le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone, les deux parties se sont félicitées des progrès significatifs et globaux accomplis ces dernières années par les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Elles se sont déclarées convaincues que, sous l’égide du Parti communiste du Vietnam et du Parti révolutionnaire populaire lao, les efforts déployés par chaque pays en matière de rénovation nationale, de développement et de défense continueraient de porter leurs fruits. Les deux dirigeants ont affirmé que l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale, la coopération globale et le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos continueraient de s’approfondir et de s’étendre.

Examinant la situation de chaque pays et la coopération bilatérale, les deux parties ont souligné que les relations politiques et diplomatiques demeuraient fondées sur une confiance élevée, constituant le socle et le cadre général de la coopération bilatérale. La coopération en matière de défense et de sécurité est menée en étroite collaboration, garantissant la stabilité politique, l’ordre social et la sécurité des frontières.

Les deux pays ont coordonné efficacement leurs efforts dans la lutte contre la criminalité transnationale, la protection de la sécurité des frontières et la défense de leurs intérêts stratégiques respectifs.

Des progrès ont été réalisés en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement. Le Vietnam mène actuellement 267 projets au Laos, pour un capital total enregistré de 5,63 milliards de dollars. Au cours des dix premiers mois de 2025, les nouveaux investissements vietnamiens au Laos ont atteint 566,1 millions de dollars, principalement dans les énergies propres, les mines et l’agriculture, secteurs où le Laos possède des atouts. De nombreux projets fonctionnent efficacement et contribuent au développement socio-économique, à la création d’emplois, à l’augmentation des revenus et des recettes publiques du Laos.

Sur la même période, les échanges bilatéraux ont atteint 2,6 milliards de dollars, soit une hausse de 50,4% par rapport à l’année précédente, tandis que le Vietnam a enregistré un déficit commercial de 626,2 millions de dollars.

La coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la science, de la technologie, de la culture, du tourisme, des échanges populaires et de la collaboration interministérielle et locale a également été renforcée.

Les deux pays maintiennent une coordination étroite au sein des instances régionales et multilatérales, notamment au sein des mécanismes de l’ASEAN, favorisant la solidarité et le consensus sur les questions stratégiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le contexte actuel, les deux pays ont besoin d’une détermination renouvelée, de nouvelles approches et d’un nouvel élan pour stimuler le développement commun, tout en renforçant et en approfondissant davantage la relation spéciale entre le Vietnam et le Laos, dans le but de constituer un exemple à suivre en matière de relations internationales.

Afin de renforcer les relations bilatérales, notamment à la suite de la récente réunion de haut niveau entre les deux parties, les deux Premiers ministres ont convenu d’approfondir immédiatement la substance des relations Vietnam-Laos pour atteindre de nouveaux sommets, sous le cadre directeur de «grande amitié, solidarité spéciale, coopération globale et cohésion stratégique».

Par conséquent, les relations politiques demeureront essentielles, tandis que la coopération en matière de défense et de sécurité ainsi que la coopération économique en constitueront les piliers fondamentaux. La coopération scientifique, technologique et éducative sera privilégiée pour réaliser des avancées majeures ; les liens commerciaux et les échanges entre les peuples en formeront le socle ; et la collaboration locale jouera un rôle moteur.

En accord avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Sonexay Siphandone a déclaré qu’il chargerait le Sous-comité du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos de réaliser des progrès significatifs et de mettre pleinement en œuvre les accords et les directives de haut niveau dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement lao a exhorté les entreprises vietnamiennes à investir dans des projets d’envergure au Laos, à promouvoir la connectivité des infrastructures de transport et d’énergie, à mettre en œuvre l’autoroute Vientiane-Hanoi et à améliorer l’efficacité des projets d’extraction de potasse.

Il a réaffirmé l’engagement du Laos à créer les conditions les plus favorables pour les investissements et les activités des entreprises, conformément aux priorités de développement du pays, notamment dans les domaines de l’agriculture propre et à forte valeur ajoutée, ainsi que dans les projets scientifiques et technologiques.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a également proposé que les deux parties poursuivent l’amélioration de la qualité de la formation des ressources humaines, notamment par la création de l’Université Laos-Vietnam et le développement des écoles professionnelles et des établissements d’enseignement dans les zones frontalières.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la confiance stratégique, à consolider la coopération en matière de défense et de sécurité et à réaliser une percée dans la la coopération économique, commerciale, d’investissement et d’infrastructures. Il s’agit notamment de promouvoir la connectivité entre les deux économies et les systèmes d’infrastructures, de garantir la sécurité économique et énergétique de chaque pays et de lever les obstacles afin d’optimiser l’efficacité des programmes et projets bilatéraux.

Dans l’immédiat, et jusqu’en 2026, les deux parties s’attacheront à mettre en œuvre efficacement les déclarations conjointes Vietnam-Laos et les accords signés lors de la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos. Elles prendront des mesures fortes et concrètes pour approfondir leurs relations politiques et diplomatiques, renforcer le pilier défense-sécurité, continuer de privilégier la coopération en matière d’éducation et de formation, et développer la coopération économique bilatérale.

Les deux pays visent à dynamiser leur coopération économique, avec un objectif de croissance de 10 à 15% des échanges bilatéraux en 2026 par rapport à 2025, pour atteindre 5 milliards de dollars, et un objectif à long terme de 10 milliards de dollars par an. Les entreprises vietnamiennes continueront d’investir dans des projets d’envergure, notamment dans l’agriculture de haute technologie, l’énergie, les mines et les infrastructures. Le gouvernement lao adaptera la réglementation relative aux délais des projets hydroélectriques et miniers afin d’améliorer l’efficacité des projets conjoints.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le Vietnam continuera d’octroyer 1.300 bourses d’études par an à des étudiants lao, d’envoyer des enseignants enseigner le vietnamien et de participer au développement de l’Université Laos-Vietnam et des écoles professionnelles dans les zones frontalières afin d’améliorer la qualité des ressources humaines.

Les deux parties se sont également engagées à maintenir et à renforcer l’efficacité des mécanismes de coopération interministériels et locaux, afin de garantir la pertinence, l’efficacité et la durabilité des projets.

La réunion s’est conclue par la signature de documents clés, notamment l’Accord de coopération Vietnam-Laos pour 2026-2030, le Plan de coopération 2026, le procès-verbal de la 48e réunion du Comité intergouvernementalet le Plan de coopération en matière d’éducation 2026.

VNA/CVN