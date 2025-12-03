Les PM vietnamien et lao coprésident une conférence sur les investissements

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont coprésidé mercredi 3 décembre à Vientiane la conférence de promotion des investissements Vietnam - Laos.

Cette conférence a permis de définir les stratégies pour atteindre les principaux objectifs économiques, d’investissement et commerciaux convenus pour 2026 et la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

Les délégués a passé en revue les relations économiques et d’investissement bilatérales, présenté le climat des affaires et les secteurs prioritaires de chaque pays pour attirer les investissements, et mis en lumière les opportunités dans les domaines de la production d’énergie, du caoutchouc, de l’agroalimentaire, de la chimie et des mines. L’accent a été mis sur l’avancement des projets phares de connectivité, notamment l’autoroute Hanoi-Vientiane et la ligne ferroviaire Vung Ang-Vientiane.

Les échanges bilatéraux ont bondi de 50,4% sur un an pour atteindre environ 2,6 milliards de dollars américains au cours des 11 premiers mois de 2025. Le Laos demeure la première destination des investissements vietnamiens à l’étranger parmi 85 marchés, tandis que le Vietnam se classe au deuxième rang des investisseurs étrangers au Laos, avec un capital enregistré cumulé dépassant 6,21 milliards de dollars américains. Les sorties de capitaux vietnamiennes vers le Laos ont atteint 590,3 millions de dollars américains de janvier à novembre, soit 7,5 fois plus qu’à la même période en 2024.

De plus en plus d’entreprises vietnamiennes prospèrent au Laos, contribuant à son développement socio-économique dans divers secteurs et assumant pleinement leur responsabilité sociale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire lao et président lao Thongloun Sisoulith, venaient de coprésider avec succès une réunion de haut niveau entre les deux partis, qui a défini de nombreuses orientations stratégiques, notamment en matière de développement économique. À partir de 2026, le Laos vise une croissance de 6%, tandis que le Vietnam ambitionne une croissance à deux chiffres.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné la nécessité pour les organismes d’Etat d’adopter une approche constructive et d’accélérer la mise en œuvre de trois axes stratégiques majeurs : un cadre institutionnel ouvert et rationalisé, des infrastructures interconnectées et une gouvernance efficace. Il a invité les entreprises à valoriser le potentiel humain, à gagner du temps et à agir avec détermination et efficacité au moment opportun afin de développer la coopération et les investissements.

Il a exhorté le gouvernement lao à collaborer avec le Vietnam pour créer un environnement des affaires aussi favorable que possible, guidé par un esprit d’écoute et de compréhension, un partage de la vision et de l’action, et une croissance et des bénéfices communs.

Il a également proposé un renforcement de la connectivité et de la complémentarité entre les deux économies, un cadre juridique stable et transparent, une mise en œuvre plus rapide des projets afin d’en garantir le progrès et la qualité, ainsi que de nouvelles idées et une dynamique accrue pour les relations économiques et d’investissement.

Les entreprises vietnamiennes telles que Viettel, Vinacomin, Petrovietnam, Electricité du Vietnam (EVN), Groupe industriel de caoutchouc du Vietnam, Vinachem, Vinamilk, THACO, Viet Phuong et TH True Milk ont été encouragées à poursuivre leurs investissements au Laos, notamment dans les infrastructures de transport, les aéroports, les ports maritimes, les télécommunications, l’énergie, l’agriculture de pointe et le traitement des minéraux.

Il a proposé que le Laos continue de faciliter les investissements des investisseurs vietnamiens déjà présents, tout en attirant des capitaux lao au Vietnam, avec pour objectif commun de porter les échanges bilatéraux à 5 milliards de dollars américains et à 10 milliards de dollars américains dans un avenir proche.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a, pour sa part, déclaré que le Laos accueillait toujours favorablement les investisseurs vietnamiens et leur créait des conditions propices, en particulier dans des secteurs aussi prometteurs que l’électricité, les infrastructures de transport, l’agriculture de pointe, le tourisme, la finance et la banque.

Approuvant les principales propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, il a souligné les priorités essentielles en matière de connectivité, notamment les liaisons ferroviaires, autoroutiers et de transport vers les ports maritimes vietnamiens, les zones industrielles, le traitement des minéraux et les crédits carbone.

Afin d’attirer davantage d’investissements, y compris en provenance du Vietnam, le Laos simplifie sa réglementation, améliore sa législation, accélère sa transformation numérique, développe les partenariats public-privé et instaure un environnement commercial transparent, a-t-il déclaré.

Affichant son ambition de sortir de la catégorie des pays les moins avancés d’ici 2026 et d’atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2055, il a exhorté les entreprises à exploiter l’innovation et les nouveaux moteurs de croissance. Il a également invité les ministères et organismes vietnamiens à poursuivre le partage de leur expertise en matière de développement de projets et à renforcer les liens entre les secteurs économiques nationaux et les investissements étrangers.

Sous la présence des deux Premiers ministres, des entreprises des deux pays ont signé et échangé neuf accords de coopération couvrant divers secteurs.

Il s’agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa visite au Laos, où il a participé à la réunion annuelle de haut niveau entre les deux partis et coprésidé la 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Il a quitté Vientiane pour Hanoi dans la soirée, concluant ainsi un voyage de travail fructueux au Laos.

VNA/CVN