F1 : retour réussi d'Hadjar à Bakou, quatrième des qualifications

Le pilote français de Formule 1 Isack Hadjar (Red Bull), qui effectue son retour ce week-end en Azerbaïdjan après avoir manqué trois courses en raison d'une blessure au poignet gauche, a réalisé une belle performance en prenant la quatrième place des qualifications vendredi 25 septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Parisien de 22 ans a marqué les esprits et a été très efficace alors qu'il redoutait un peu son retour à Bakou, sur un circuit étroit et exigeant qui a piégé vendredi le leader italien du championnat du monde, Kimi Antonelli (Mercedes), seulement 16e des qualifications après avoir percuté un mur.

"Je suis satisfait de mon approche et je me suis écouté. J'ai signé un contrat et je me suis dit que je n'avais pas le droit de finir dans le mur ce week-end. Bakou, c'est une piste compliquée pour reprendre après deux mois. Je sais qu'en plus si je me crashe, il y a moyen que je me refasse le poignet... Je n'ai pas envie. J'y suis allé gentiment et ça a payé", a raconté le Français à l'AFP et L'Équipe.

Hadjar, dont le contrat a été prolongé en début de semaine par son écurie pour la saison prochaine, a vraiment à coeur de bien faire dans les rues de la capitale azerbaïdjanaise et il s'en est donné les moyens, lui qui visait une place dans le Top 5 avant le début du week-end.

"Hier (jeudi 24 septembre), sur les longs relais, la voiture a bien marché. On est juste un peu inquiet sur les départs. Je veux juste au moins garder ma position. Je ne veux pas aller chercher le mec de devant parce que je ne pense pas que ça va être possible. Si je peux sortir quatrième, je suis confiant sur le fait qu'on puisse aller se battre avec les mecs de devant", a estimé le Parisien.

L'entame du week-end n'avait pourtant pas été idéale pour le Français, privé de deux-tiers de la première séance d'essais libres en raison d'un problème technique et qui avait été surclassé par son coéquipier néerlandais Max Verstappen.

"J'ai quand même l'impression que Max m'a mis une bonne raclée tout le week-end. Je sais qu'il a eu des problèmes sur sa voiture en qualifications (il a terminé 8e, ndlr). Je pense qu'il m'en manque encore un peu. Il est quand même plus proche de la limite que moi et il me faut plus de temps" pour prendre plus de risques, a expliqué Hadjar à l'AFP et L'Équipe.

Interrogé sur l'état de son poignet, le Parisien s'est montré rassurant : "il va très bien. Je n'ai pas trouvé la limite, je n'ai pas envie de savoir. Mais je sais que pour piloter, sans rien toucher, ça le fait (...) Les quatre premières semaines, j'avais archi mal tout le temps. Là j'ai l'impression que tous les jours, ça va mieux. Je ne suis pas du tout inquiet pour une heure et demie de course".

AFP/VNA/CVN