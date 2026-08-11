Les candidates à Miss Monde 2026 se préparent à briller dans l’ao dài vietnamienne

Quand les Miss internationales défileront en ao dài , la tunique traditionnelle vietnamienne, en ouverture de la 73 e édition du concours Miss Monde sur la place Marina Ha Long, le monde assistera à un événement vestimentaire mémorable.

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Photo : CTV/CVN

Les 118 candidates à Miss Monde seront vêtues de l’ao dài, longue tunique gracieuse glorifiée par poètes et compositeurs, promettant un temps fort très attendu de la cérémonie inaugurale placée sur le thème "Bienvenue à Miss Monde à Quang Ninh - Vietnam".

Le comité d’organisation a pris la chose au sérieux en faisant appel au célèbre styliste Dô Trinh Hoài Nam pour habiller les beautés venues de nombreux pays et territoires avec sa collection baptisée "Le monde tel que je le vois", réunies sur scène au bord de la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour sublimer les silhouettes des beautés internationales, le styliste a souhaité associé les drapeau nationaux, les symboles culturels, les éléments patrimoniaux et les motifs distinctifs de leurs pays à l’ao dài vietnamienne, créant un espace d’échanges culturels vibrants et colorés.

Les deux pans élégants de la tunique, généralement de fine soie avec des broderies ou des teintures, près du corps, mettent en valeur celle qui la porte. Pour créer une tenue convenant parfaitement à sa propriétaire, la technique de confection est importante, de la coupe à la couture.

À travers cette initiative, l’ao dài célébrée pour son élégance intemporelle, sa grâce et son pouvoir au féminin n’est pas seulement présenté comme un symbole de la culture vietnamienne, mais devient aussi un lien entre le Vietnam et ses amis sur les cinq continents.

"Le concept de la collection +Le monde tel que je le vois+ est né d’un échange de diplomatie culturelle en 2024, lors duquel j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs ambassadeurs de divers pays en poste à Hanoi. Cela m’a inspiré à intégrer sur l’ao dài vietnamien des images représentatives de ces pays, en associant leurs drapeaux nationaux à des sites patrimoniaux emblématiques, ainsi qu’à des motifs et ornements traditionnels qui leur sont propres", a fait savoir Dô Trinh Hoài Nam.

"À travers cette collection, je souhaite présenter l’ao dài vietnamien au monde entier tout en rapprochant les cultures des pays du monde entier du peuple vietnamien. Il s’agit d’un échange culturel bidirectionnel, où chaque áo dài raconte une histoire liant le Vietnam à un autre pays", a-t-il partagé.

"J’espère que chaque áo dài constituera un message d’amitié du Vietnam envers le monde, et je suis convaincu qu’après la compétition, la culture vietnamienne et l’áo dài continueront de voyager à travers le globe aux côtés de ces beautés internationales", a confié le styliste.

Photo : CTV/CVN

Pour les candidates, porter un áo dài portant l’empreinte de leur pays natal suscite des émotions particulières, à l’instar de Miss Monde Kazakhstan, Bagym Baltabayeva. "J’ai été vraiment surprise de voir le drapeau national de mon pays si fidèlement reproduit sur une ao dài vietnamienne."

"Non seulement moi, mais aussi de nombreuses autres candidates internationales, sommes ravies et enthousiastes à l’idée de porter cette tenue traditionnelle. L’ao dài incarne la beauté vietnamienne tout en arborant les couleurs et les symboles de mon pays ; cela crée un sentiment de proximité et renforce ma confiance dans mon parcours à Miss World 2026."

De son côté, Miss Monde Nicaragua Belén Cáceres a partagé : "Dès mon premier jour à Quang Ninh, j’ai choisi de porter l’áo dài vietnamienne pour témoigner mon affection et mon respect envers la culture du pays hôte. En revêtant à nouveau l’áo dài - cette fois orné des motifs du drapeau national de mon pays natal - lors de la cérémonie d’ouverture de Miss World 2026, je suis ravie d’avoir une nouvelle occasion de faire découvrir mon pays à la communauté internationale."

Chaque tenue incarne l’âme d’une nation, créant un lien entre les cultures sur une scène commune tout en racontant l’histoire de la terre et du peuple vietnamiens à travers un symbole culturel ancré dans l’identité vietnamienne.

Les ao dài gracieuses portées par 118 beautés internationales donneront une dimension culturelle particulière à la cérémonie d’ouverture de Miss World 2026, rapprochant ainsi l’image de la tunique traditionnelle vietnamien et la beauté de Quang Ninh du public mondial.

VNA/CVN