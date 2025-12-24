My Linh sacrée Miss Celebrity International 2025, Tuân Kiêt élu troisième dauphin

Les représentants vietnamiens ont remporté un succès remarquable à Miss & Mister Celebrity International 2025 : Trân Trân My Linh a remporté la couronne et Nguyên Dinh Tuân Kiêt a terminé troisième dauphin lors de l’événement qui s’est récemment tenu en Malaisie.

Photo : CTV/CVN

Tout au long du concours qui s’est achevé le 21 décembre, la belle My Linh a fait preuve d’une excellence constante dans les épreuves clés, notamment le maillot de bain, la robe de soirée, le costume national et les questions-réponses.

Outre le titre de Miss Celebrity International 2025, My Linh a également remporté plusieurs prix spéciaux, dont celui de la meilleure photo de profil, celui de la plus belle robe de soirée, ainsi que des prix dans le top 3 des costumes nationaux et dans le top 3 des costumes éco-responsables.

Son costume national, intitulé "Parfum d’or", a été salué pour son concept créatif et sa confection minutieuse, mettant en valeur la beauté de la culture traditionnelle vietnamienne auprès d’un public international.

Karina Icha, d’Indonésie, a été élue Miss Celebrity International Ambassador 2025. Les titres de première, deuxième et troisième dauphines ont été respectivement attribués à Yang Jina (Chine), Alessandra (Philippines) et Sione Estefania (Venezuela).

Par ailleurs, Tuân Kiêt a été élu troisième dauphin de Mister Celebrity International 2025. Il a également reçu de nombreux prix spéciaux, dont celui de Mister Influential Nation de l’année, celui du meilleur projet de vlog touristique et celui du meilleur costume national. Son vlog touristique, qui met en valeur la culture et le peuple vietnamiens, a été très apprécié par le jury.

Mark Marasigan, des Philippines, a été couronné Mister Celebrity International 2025. Le titre de Mister Celebrity International Ambassador 2025 a été décerné à Hector Luis Rodriguez, de Porto Rico. Liu Peng Ji, de Chine, et Giovanni Alexandro D’Amelio Parra, de l’île Margarita, ont respectivement remporté les titres de premier et deuxième dauphins.

Selon les organisateurs, Miss & Mister Celebrity International est une plateforme qui célèbre les individus capables de promouvoir les échanges culturels, le tourisme et l’engagement communautaire. Le succès des représentants vietnamiens en 2025 est perçu comme une avancée positive par rapport aux années précédentes.

À l’issue du concours, les deux représentants vietnamiens participeront à des activités communautaires et à des programmes de promotion culturelle.

VNA/CVN