Mai Hoa triomphe au concours Vietnam’s Next Top Model 2025

Vietnam’s Next Top Model, l’une des émissions de téléréalité phares du pays, a conclu dimanche 12 octobre son édition 2025 par une finale éclatante à Hô Chi Minh-Ville, couronnée Lai Mai Hoa, mannequin de 20 ans originaire de Hanoï.

Photo : BTC/CVN

La grande finale a réuni les quatre finalistes - Mai Hoa, Bao Ngoc, My Ngân et Giang Phùng - lors d’un défilé et d’une séance photo en direct sur scène. Chaque candidate a mis en valeur son style unique et sa présence affirmée sur le podium, tandis que la séance photo a mis en lumière leur créativité et leur polyvalence sous pression, marquant durablement le jury et le public.

Le défilé comprenait également une performance exceptionnelle des 15 candidates, qui ont présenté la nouvelle collection du célèbre designer vietnamien Hoàng Minh Ha.

Grâce à sa performance remarquable et à sa présence exceptionnelle, Lai Mai Hoa a été officiellement proclamée gagnante du concours Vietnam’s Next Top Model 2025, tandis que Bao Ngoc, Giang Phung et My Ngan ont été finalistes. Giang Phùng a également reçu le titre de "Coup de cœur du public".

La mannequin Mai Hoa, née en 2005, impressionne par sa taille imposante de 1,84 m. Elle a remporté la catégorie "Top Model Online", se qualifiant ainsi pour la finale. Hoa est aujourd’hui étudiante à l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam, à Hanoï.

Créé à l’origine par Tyra Banks, "Next Top Model" a été adapté dans plus de 100 pays. La version vietnamienne a été diffusée pour la première fois en 2010 sur VTV3 et a depuis lancé la carrière de nombreux mannequins à succès tels que Trang Khiêu, Tuyêt Lan, Hoàng Thuy, Mâu Thuy, Kha My Vân et Nguyên Oanh.

La saison 2025 marque la 9e édition du concours, dont la diffusion a débuté le 3 août sur la télévision vietnamienne (VTV9).

VNA/CVN