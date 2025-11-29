Les candidates de Miss Cosmo 2025 s’envolent pour le Vietnam

Les plus belles femmes du monde sont arrivées les unes après les autres à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville le 26 novembre, en prévision du lancement du concours Miss Cosmo 2025, prévu le 1 er décembre dans la ville de Huê (Centre).

Photo : kenh14.vn

Près de 30 candidates internationales sont arrivées les unes après les autres à l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville le 26 novembre, en prévision du lancement du concours Miss Cosmo 2025, prévu le 1er décembre à Huê.

Arrivée tôt à l’aéroport, Miss Cosmo Tanzanie 2025, Jesca Micca, a attiré l’attention des locaux vêtue d’une tenue traditionnelle Kutenge.

La candidate transgenre Miss Cosmo Espagne, Dori Rodriguez, a été parmi les premières à arriver à l’aéroport, laissant une forte impression par son énergie positive et le récit inspirant de son parcours pour participer à Miss Cosmo 2025.

Miss Cosmo Angleterre (Royaume-Uni) 2025, Phoebe Michaelides, s’est dite impatiente de rencontrer les autres candidates internationales lors du concours.

La représentante thaïlandaise Chotnapa Kaewjaru a conquis le cœur des Vietnamiens grâce à sa préparation minutieuse pour le concours. À l’aéroport, elle porte un áo dài (tunique traditionnelle) et une couronne en forme de grue, en signe de respect pour le pays hôte.

Miss Cosmo Nicaragua, Marian Rodríguez, pose avec assurance à l’aéroport en áo dài, coiffée d’une élégante coiffure.

Photo : kenh14.vn

L’apparition de Miss Cosmo Vietnam 2025, Nguyên Hoàng Phuong Linh, dans une tenue inspirée de l’art céramique de Bàu Trúc, a suscité un vif intérêt auprès des médias et des fans.

Au total, 75 candidates se rendront à Huê pour participer à une série d’événements, dont le défilé de mode "Hello Cosmo From Vietnam" saison 2, le concours du Meilleur Maillot de Bain et la cérémonie de remise des écharpes.

Les candidates assisteront au défilé "Best of Vietnam Áo dài Show & Tea Connect Music" et au défilé de costumes de carnaval à Dà Lat.

À Hô Chi Minh-Ville, les candidates à Miss Cosmo 2025 participeront à d’importantes compétitions telles que le Sommet Vert, les délibérations du jury, la finale et des activités communautaires.

La grande finale de Miss Cosmo 2025, prévue le 20 décembre au Parc de la Créativité à Hô Chi Minh-Ville, promet d’être un véritable festin musical et artistique pour le public.

La gagnante remportera 100.000 dollars américains ainsi que d’autres prix prestigieux, tandis que sa dauphine recevra 10.000 dollars américains. Huit gagnantes de concours secondaires recevront également des prix.

VNA/CVN