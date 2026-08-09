Les premières candidates à Miss Monde 2026 arrivent au Vietnam

Les premières candidates à Miss Monde 2026, dont celles de la France, du Bélize, de l’Indonésie et des îles Caïmans sont arrivées samedi après-midi 8 août à Quang Ninh, marquant le début des activités d’ouverture de la 73 e édition du concours de beauté mondial au Vietnam.

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Photo : CL/CVN

Les candidates ont exprimé leur reconnaissance pour l’accueil chaleureux et attentionné réservé par le pays hôte. L’arrivée d’autres délégations à Quang Ninh est prévue tout au long de la journée du 8 août, et toutes les candidates devraient être présentes dimanche 9 août pour le début du programme officiel.

Karolina Bielawska, Miss Monde 2021, s’est dit ravie de revenir au Vietnam et impressionnée par l’hospitalité du peuple vietnamien ainsi que par le soin apporté aux préparatifs par les organisateurs. Elle a exprimé sa conviction que cette aventure liée à Miss Monde 2026 serait riche en expériences marquantes et en souvenirs impérissables.

De son côté, Belén Cáceres, représentante du Nicaragua, a indiqué qu’il s’agissait de son premier séjour au Vietnam. Elle a choisi de porter un ao dài - la tunique traditionnelle vietnamienne - en signe de reconnaissance et de respect envers la culture vietnamienne. Elle se réjouissait à la perspective de découvrir les paysages de Quang Ninh et de rencontrer la population durant le concours.

Faire découvrir le Vietnam au monde entier

Selon le programme, la province de Quang Ninh accueillera une série d’activités inaugurales du 8 au 12 août, notamment des cérémonies d’accueil pour les candidates, une réception de bienvenue, des activités sociales et communautaires, la cérémonie d’ouverture ainsi que des expériences dans la baie de Ha Long, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les candidates découvriront Quang Ninh à bord de bus à impériale, visiteront la baie de Ha Long et participeront à des activités mettant en valeur la culture et le tourisme de la province, le tout couvert par des médias nationaux et internationaux.

L’un des temps forts sera le programme ''Bienvenue à Miss Monde à Quang Ninh - Vietnam'', prévu pour la soirée du 11 août sur la place Ha Long Marina, dans le quartier de Bai Chay ; environ 10.000 délégués, habitants et visiteurs sont attendus pour cet événement.

Durant leur séjour à Quang Ninh, les candidates seront hébergées à l’InterContinental Halong Bay. La province a pris des dispositions complètes en matière de sécurité, de santé, d’hébergement et de logistique afin de garantir les meilleures conditions possibles pour le concours.

Après leurs activités à Quang Ninh, les candidates poursuivront leur périple d’un mois environ à travers le Vietnam, participant aux épreuves principales ainsi qu’à des programmes culturels, communautaires et de découverte locale à Hai Phong et Khanh Hoa. La finale de Miss Monde 2026 est programmée pour le 5 septembre à Khanh Hoa et sera retransmise en direct au public mondial.

La représentante du Vietnam au concours Miss Monde 2026 est Lê Nguyên Bao Ngoc, première dauphine de Miss Monde Vietnam 2022 et lauréate de Miss Intercontinental 2022.

L’accueil de Miss Monde 2026 vient enrichir le palmarès du Vietnam en matière d’organisation de grands événements internationaux ces dernières années. Avec plus de 120 candidates, ainsi que des milliers de journalistes internationaux, d’équipes de production et d’invités, ce concours devrait contribuer à promouvoir l’image, la culture et les destinations du Vietnam auprès du public mondial, grâce aux plateformes télévisuelles et numériques de Miss Monde.

VNA/CVN







