Défilé de mode "Hello Cosmo From Vietnam"

Le 2 décembre, à la Porte du Midi de la Citadelle impériale de Huê, le défilé de mode "Hello Cosmo From Vietnam" de la 2 e saison a officiellement lancé le parcours de Miss Cosmo 2025.

Photo : VNA/CVN

Cet événement artistique marquant s'inscrivait dans le cadre des activités célébrant l'Année nationale du tourisme 2025, placée sous le thème "Huê - Ancienne capitale, nouvelles opportunités".

Orchestré par le metteur en scène Long Kan, le designer Lê Thanh Hòa et UniMedia, le spectacle a dévoilé la collection Automne-Hiver 2025, une fusion raffinée entre la beauté naturelle majestueuse et les valeurs culturelles locales. Les créations, portées notamment par Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid et Miss Cosmo Vietnam 2025 Nguyên Hoàng Phuong Linh, se distinguent par des techniques de drapage sophistiquées et une palette nostalgique mêlant or, rouge et vert mousse, offrant un vibrant hommage à l'ancienne capitale.

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème "Rising Dragon" (Dragon ascendant), le concours propose un voyage expérientiel débutant à Huê. Des candidates représentant près de 80 pays participent à diverses activités culturelles, dont la cérémonie de remise des écharpes et l'épreuve très attendue "Best in Swimsuit".

Selon Nguyên Thanh Binh, vice-président permanent du Comité populaire de la ville de Huê, cette collaboration stratégique vise à promouvoir l'image d'un Huê dynamique et riche en potentiel. Elle crée un élan majeur pour le tourisme local tout en attirant les visiteurs internationaux vers cette terre patrimoniale.

VNA/CVN