L’Américaine Yolina Lindquist sacrée Miss Cosmo 2025 à Hô Chi Minh-Ville

Après près de deux mois de compétition, Yolina Lindquist, des États-Unis, a remporté le titre de Miss Cosmo 2025 face à 70 autres candidates venues du monde entier lors de la grande finale qui s’est déroulée samedi 20 décembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Photo : VNA/CVN

La finale a débuté vers 19h30 par une performance de groupe dynamique de tous les candidats. L’événement était animé par le présentateur vietnamien Duc Bao et la personnalité médiatique sud-africaine Bonang Matheba.

Après cette ouverture, les 21 finalistes ont été annoncés, dont les représentantes de l’Équateur, du Cambodge, des États-Unis, de l’Inde, de la Colombie, de l’Indonésie, du Brésil, de la Thaïlande, de l’Allemagne, du Vietnam, du Laos, du Mexique, du Panama, du Pérou, du Myanmar, de Cuba et des Philippines. Ces candidates s’étaient distinguées tout au long des épreuves préliminaires.

La compétition s’est intensifiée lors du défilé en maillot de bain, où les 21 finalistes ont démontré leur assurance et leur aisance sur le podium en maillot de bain blanc. À l’issue de cette épreuve, les 10 finalistes ont été révélées, qui sont les candidates du Brésil, de Cuba, du Vietnam, du Myanmar, des Philippines, du Panama, de Thaïlande, du Zimbabwe, des États-Unis et de Colombie.

Après un court entracte, les 10 finalistes sont revenues sur scène pour le défilé en robe de soirée. La plupart des candidates ont opté pour des modèles bustier ou transparents afin de mettre en valeur leur silhouette. Durant cette épreuve, la candidate du Myanmar a brièvement trébuché à cause de sa robe, mais s’est rapidement ressaisie et a terminé sa prestation avec grâce.

Photo : VNA/CVN

Le jury a ensuite sélectionné les cinq finalistes, représentantes des Philippines, du Brésil, des États-Unis, du Panama et du Myanmar. Ce résultat signifiait que la représentante du Vietnam, Nguyên Hoàng Phuong Linh, terminait son parcours dans le Top 10.

Les cinq finalistes ont accédé à l’épreuve d’entretien, à l’issue de laquelle deux d’entre elles – les États-Unis et les Philippines - ont été choisies pour l’épreuve d’éloquence finale. Finalement, Yolina Lindquist a remporté le titre de Miss Cosmo 2025. La jeune femme de 22 ans, diplômée de l’Université du Sud de l’Illinois, a impressionné le jury par son assurance, son éloquence et sa présence scénique. Le titre de première dauphine a été attribué à Chelsea Fernandez, des Philippines.

Avant la finale, les candidates du Brésil, du Pérou, de Colombie, des Philippines, de Cuba, des États-Unis et de Thaïlande avaient reçu un soutien important et des commentaires positifs de la part des fans internationaux de concours de beauté.

Plusieurs prix spéciaux ont également été décernés lors de l’événement. Le prix du Meilleur Maillot de Bain a été attribué à Gabriela Borges (Brésil), celui du Meilleur áo dài (costume traditionnel vietnamien) à Kelín Rivera Kroll (Pérou) et celui du Meilleur défilé à Amys Napoles Ochoa (Cuba).

VNA/CVN