Nouvel An lunaire

Gia Lai accueille des croisiéristes internationaux et organise les activités culturelles

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2026 et en réponse à l’Année nationale du tourisme 2026, la province de Gia Lai organise simultanément de nombreuses activités d’accueil des visiteurs internationaux ainsi que des programmes culturels originaux autour des tours Cham, dans le but de renforcer son attractivité touristique.

Dans la matinée du 15 février, le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme a organisé une cérémonie officielle d’accueil du yacht de luxe Le Jacques Cartier, battant pavillon français, lors de son escale au port de Quy Nhon. Appartenant à la compagnie Ponant, le navire transporte 242 personnes, dont l’équipage et 120 touristes internationaux venus découvrir les sites emblématiques de la région.

Au cours de leur séjour, les passagers ont participé à deux circuits thématiques, à savoir une excursion rurale comprenant la visite de la tour Banh It et du village artisanal de chapeaux chevaux de Phu Gia, et une visite urbaine baptisée "Quy Nhon City Tour" passant par le Petit Séminaire de Lang Song, la pagode Long Phuoc et les Thap Doi (Tours Jumelles). Cette escale, intervenue dès le début de l’année, est perçue par les autorités locales comme un signal très encourageant pour la saison du tourisme de croisière 2026.

Parallèlement, afin de créer un temps fort culturel, le Musée provincial de Gia Lai organise le programme artistique intitulé "Printemps sur les tours anciennes" au sein des célèbres tours Cham. Les activités se dérouleront à la tour Banh It de 9h00 à 11h00, du 19 au 22 février 2026, tandis que la tour jumelle Thap Doi accueillera les visiteurs de 15h00 à 17h00, du 19 au 26 février.

Le programme propose aux visiteurs une immersion complète avec des spectacles de danse Apsara, des démonstrations d'arts martiaux traditionnels et des jeux de chant folklorique Bai Choi. Le public peut également s'essayer au port des costumes traditionnels Chams, échanger avec des artisans et approfondir ses connaissances sur l'histoire et l'architecture du royaume de Champa. Des stands d'exposition présenteront également des produits artisanaux et des spécialités locales certifiées OCOP.

La combinaison entre l’accueil de paquebots internationaux et l’organisation d’activités culturelles emblématiques contribue ainsi à promouvoir efficacement l’image de Gia Lai comme une destination riche en identité, créant une atmosphère festive et dynamique pour le lancement de l’Année nationale du tourisme 2026.

VNA/CVN