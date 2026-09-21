Angleterre : thriller haletant pour Manchester City, retour gagnant pour Iraola

Le leader Manchester City a remporté une course poursuite palpitante contre Sunderland (5-3), dimanche 20 septembre en Premier League, tandis que Liverpool a offert à son entraîneur Andoni Iraola un retour gagnant à Bournemouth (1-0), son ancienne maison.

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Les Citizens (1ers avec 15 points) ont décroché une cinquième victoire en autant de journées, de manière décoiffante et pas vraiment maîtrisée contre Sunderland, et cela leur permet de mettre à distance leur dauphin Arsenal (2e, 12 pts), fauché 3-0 la veille à Brighton.

"Il y a eu trop de buts. Je préfère 1-0, c'est bien mieux!", a réagi l'entraîneur Enzo Maresca sur Sky Sports. "Je suis satisfait de notre prestation aujourd'hui parce que nous avons trouvé un moyen de gagner, mais j'espère que la prochaine fois, nous n'en encaisserons pas trois".

Après la trêve internationale, l'intouchable leader devra négocier un difficile déplacement à Anfield contre une équipe de Liverpool montée à la sixième place.

Bien que vainqueurs, les Reds ont rendu une copie assez pauvre offensivement au Vitaly Stadium, l'ancienne demeure d'Iraola (2023-2026), à l'image de Bradley Barcola, sorti en seconde période sans avoir marqué les esprits.

L'unique but est venu de l'autre côté, du couloir droit, avec un déboulé puissant puis un centre de Cody Gakpo, que n'a pas pu reprendre Florian Wirtz mais sur lequel s'est jeté Alexander Isak (57e, 1-0).

L'avant-centre suédois a fêté son quatrième but en cinq journées de championnat, en s'offrant un bain de foule parmi les supporters visiteurs.

Thriller à l'Etihad

Pour voir du spectacle, il fallait plutôt être à l'Etihad, où Manchester City et Sunderland ont rejoué une nouvelle version de "Fast and Furious".

Le leader a gagné avec deux buts d'avance, à la fin, mais les Black Cats de Régis Le Bris ont pris leur rôle de méchants très à coeur, notamment Brian Brobbey, l'attaquant néerlandais auteur d'un triplé (12e, 33e, 59e).

L'entraîneur français a apprécié que son équipe n'ait fait "aucun compromis avec (son) identité. Je pense qu'on peut être vraiment fiers de jouer notre football. On a fait jeu égal avec une des meilleures équipes d'Europe".

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Son adversaire de banc, Maresca, peut dire merci à Enzo Fernandez, buteur sur un coup franc direct (9e, 1-0), à Rayan Cherki (29e, 2-1) et surtout Antoine Semenyo, auteur d'un doublé (43e, 57e).

Erling Haaland a raté une occasion en or avant la mi-temps et a failli ne pas apparaître au générique de ce thriller passionnant. Mais le Norvégien a brisé la malédiction qui le poursuivait face à Sunderland, la seule équipe de Premier League contre laquelle il n'avait jamais réussi à marquer (81e, 5-3).

Au même moment, Leeds (5e, 9 pts) a prolongé son invincibilité contre le Crystal Palace de Pierre Sage (0-0), qui pointe à la 15e place.

United évite le pire

En fin d'après-midi, Manchester United a évité le pire à Fulham (1-1) grâce à une égalisation heureuse survenue juste avant le temps additionnel.

Les Red Devils se sont fait sévèrement secouer en première période, ils ont cédé sur un but contre son camp signé Lisandro Martinez (63e) et ont accéléré seulement après, jusqu'à égaliser sur un tir de Matheus Cunha fortement dévié par un adversaire (89e).

"Après le but, nous avons bien mieux joué, avec beaucoup d'enthousiasme et de caractère. Ca devrait être ainsi dès le début", a reconnu l'attaquant brésilien sur Sky Sports.

Le match nul est un moindre mal pour l'entraîneur Michael Carrick qui, après la trêve internationale, ne devra pas louper le match de la reprise contre Tottenham, nouvelle lanterne rouge.

Fulham (19e, 2 pts) a en effet grappillé une place après ce deuxième match nul consécutif, une semaine après celui acquis à Liverpool (0-0), et envoyé les Spurs de Roberto De Zerbi tout en bas du classement.

AFP/VNA/CVN