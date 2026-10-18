Angleterre : Manchester City et Liverpool gagnent en serrant les dents

Le leader Manchester City a battu Ipswich (3-2) sans marge et avec un doublé d'Erling Haaland, samedi 17 octobre en Premier League, au moment où Liverpool parvenait à renverser, en supériorité numérique, une équipe de Brentford accrocheuse (2-1).

>> Angleterre : thriller haletant pour Manchester City, retour gagnant pour Iraola

>> Angleterre : Manchester City éteint les sifflets d'Anfield, malgré la crise

Photo : AFP/VNA/CVN

L'horizon des Citizens a beau être encombré de nuages, leur début de championnat est rayonnant : ils ont obtenu une septième victoire en autant de journées, ce qui leur offre six points d'avance sur Arsenal (2e, 15 pts), en attendant le déplacement du dauphin dimanche 18 octobre à Nottingham.

Brighton (3e, 13 pts), qui reçoit dimanche 18 octobre Crystal Palace, complète le podium grâce à une meilleure différence de buts que Chelsea (4e, 13 pts), vainqueur à Everton (2-0) en début d'après-midi. Liverpool (5e, 12 pts) suit de près.

Les Reds ont infligé à Brentford sa première défaite de la saison, en profitant de l'avantage numérique offert par Yehor Yarmoliuk, coupable d'un coup de tête à l'encontre de Jérémy Jacquet (45e+8).

Les Bees menaient alors 1-0 grâce à une tête smashée de Keane Lewis-Potter (44e, 1-0) et Liverpool semblait hors du coup, à l'image de Bradley Barcola, auteur d'un face-à-face manqué avec le gardien (20e), trois jours après son triplé à Linz en Ligue des champions.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'ailier français s'est cependant rattrapé avec une remise en retrait gagnante de la tête pour Alexander Isak (70e, 1-2), buteur huit minutes après la belle égalisation signée Victor Munoz (62e, 1-1).

Au rayon des mauvaises nouvelles pour Liverpool, cependant, il y a eu les sorties sur blessure du milieu Dominik Szoboszlai puis du défenseur Jeremie Frimpong.

Haaland, série vertigineuse

Bourreau des Reds la semaine dernière, Manchester City a résisté dans les derniers instants à l'intense pression mise par Ipswich, qui a réduit l'écart sur pénalty par Zian Fleming (90e+1, 3-2) avant de tester la vigilance de Gianluigi Donnarumma sur un corner direct (90e+11).

Heureusement pour eux, ils possèdent aussi en Erling Haaland un artificier de grand talent, en pleine réussite, crédité désormais de 12 réalisations sur ses huit derniers matches en club, toutes compétitions confondues.

Le N.9 a même cru inscrire un triplé, d'une superbe volée du gauche, mais son passeur Enzo Fernandez, entré après la blessure de Mateo Kovacic, était en position de hors-jeu (85e).

Plus tôt, Chelsea a poursuivi son redressement, à Everton (2-0), grâce à un doublé de Pedro Neto et malgré la sortie sur civière du gardien Emiliano Martinez, percuté violemment par un adversaire.

Au Hill Dickinson stadium, les Blues ont obtenu ce qu'ils n'avaient pas eu lors de leurs 22 matches précédents en championnat : un "clean sheet" (aucun but encaissé), une performance inédite depuis mi-janvier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Bien contenus en première période, les visiteurs ont frappé 43 secondes après la reprise par Pedro Neto (46e) et à la fin du temps réglementaire, une nouvelle fois par l'ailier portugais (90e).

Chelsea a réussi cette performance en dépit du remplacement de "Dibu" Martinez, mis KO par le défenseur central Jarrad Branthwaite au moment où il tentait de repousser un coup franc (66e). Le gardien des vice-champions du monde argentins s'est fait soigner pendant une dizaine de minutes, immobile, avant d'être évacué.

"Il a quitté le stade en étant conscient. En ce moment, il est à l'hôpital pour des examens de précaution. Nous devons attendre, j'espère que ce ne serait pas trop grave", a déclaré son entraîneur, Xabi Alonso.

Fulham (16e, 5 pts) a par ailleurs quitté la zone de relégation, au moins temporairement, grâce à un but d'Alex Iwobi contre Hull (1-0). C'est la première victoire des Cottagers en championnat sous la baguette d'Alvaro Arbeloa, leur nouvel entraîneur.

Enfin, en fin de journée, Aston Villa (12e, 8 pts) s'est imposé sur le même score à Newcastle (11e, 8 pts) grâce à un nouveau but de Johan Manzambi.

Le meneur suisse de 21 ans a joué un vilain tour aux Magpies, qu'il a failli rejoindre cet été avant de signer pour le club de Birmingham. Sur un centre de Joao Gomes, il a profité d'un marquage trop lâche pour placer une tête victorieuse (36e).

AFP/VNA/CVN