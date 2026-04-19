Angleterre : Chelsea lâche prise, Tottenham encore frustré

Chelsea s'est éloigné de la qualification pour la Ligue des champions, après s'être incliné à domicile contre Manchester United (1-0), le 18 avril lors de la 33 e journée de Premier League, qui a laissé de nouveaux regrets à Tottenham, toujours relégable.

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Le leader Arsenal et son dauphin Manchester City s'affrontent le 19 avril dans le Nord de l'Angleterre, dans ce qui ressemble à une "finale" pour le titre.

Chelsea ne répond plus

Sans idée face à une équipe de Manchester United glaciale de réalisme, Chelsea a subi sa quatrième défaite de suite en championnat et peut-être laissé passer ses dernières chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Sixièmes avec 48 points, les Blues ont quatre unités de retard sur Liverpool, premier qualifiable pour la prochaine édition, qui a toutefois un déplacement difficile chez son voisin Everton le 19 avril.

Surclassés par Manchester City (0-3) le 12 avril, les joueurs de Liam Rosenior ont cette fois dominé leur adversaire, mais ils ont été surpris en toute fin de première période sur la première vraie incursion mancunienne, par Matheus Cunha (44e).

Ils ont joué de malchance en seconde période, avec notamment une tête de Liam Delap sur la barre transversale (57e), mais ont trop rarement inquiété les Red Devils, 3e avec 58 points, et quasiment assurés de retrouver la C1 qu'ils n'ont plus disputée depuis 2023/24.

Tottenham trop fébrile

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Pour son deuxième match à la tête des Spurs, et le premier à domicile, Roberto De Zerbi pouvait espérer mieux de ses joueurs, tant au niveau du résultat, que de la prestation globale et du scénario terrible, qui a vu Brighton égaliser dans le temps additionnel (2-2).

La façon dont ce deuxième but a été concédé, par Georginio Rutter (90e+5), après un mauvais contrôle de l'ancien Lensois Kevin Danso dans sa surface de réparation, a tout dit de la nervosité des Spurs, à l'image de leur nouvel entraîneur, lui-même averti pour être sorti de sa zone technique quelques minutes plus tôt.

Le scénario est d'autant plus dur à avaler que Brighton avait déjà égalisé dans le temps additionnel en première période, par Kaoru Mitoma (45e+3). L'ancien Parisien Xavi Simons avait le reste du temps porté son équipe, avec une passe décisive pour l'ouverture du score de Pedro Porro (39e), suivi d'un tir sur le poteau (41e), puis de ce qui aurait dû être le but de la victoire (77e).

"Ce n'est pas encore fini, on a encore cinq matches, a rappelé De Zerbi. Cette équipe est capable de gagner cinq matches de suite."

Les Spurs (18e, avec 31 points), restent en position de relégables, derrière Nottingham Forest (33 points) et West Ham (32 points). Victoire impérative samedle 25 avril sur le terrain de la lanterne rouge, Wolverhampton.

Newcastle dans le dur malgré Guimaraes

Privés d'Anthony Gordon, blessé, mais renforcés par le retour de leur pilier du milieu Bruno Guimaraes, Newcastle a subi sa troisième défaite de suite en Premier League, à domicile contre Bournemouth (2-1).

La formation rajeunie d'Eddie Howe a logiquement été menée après un but de Marcus Tavernier (1-0, 32e). L'entrée en jeu de Guimaraes, après plus de deux mois d'absence, a fait son effet, avec l'égalisation de William Osula six minutes plus tard (68e).

Mais les largesses défensives ont finalement profité au latéral gauche français Adrien Truffert, qui a marqué son premier but dans l'élite anglaise (85e).

Cette victoire permet aux Cherries, huitièmes avec 48 points d'être en course pour leur première qualification pour une Coupe d'Europe. Un espoir qu'entretient également Brentford, 7e avec le même nombre de points, mais qui a concédé son cinquième match nul de suite en championnat, contre Fulham (0-0).

AFP/VNA/CVN