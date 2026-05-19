Angleterre : Pep Guardiola, le génie s'échappe

Le départ imminent de Pep Guardiola, proche d'être confirmé, laisse l'Angleterre orpheline d'un entraîneur nimbé de gloire et de génie, après une décennie loin de se résumer aux multiples trophées collectés par l'Espagnol avec Manchester City.

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Photo : AFP/VNA/CVN

The Daily Mail a allumé la première mèche lundi soir 18 mai en annonçant la nouvelle selon laquelle tout le peuple des Citizens redoutait, et elle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la presse britannique et mondiale.

Celui qui a transformé l'équipe au maillot bleu ciel en monstre tout-puissant, aidé dans sa révolution par des footballeurs emblématiques et un riche propriétaire émirati, s'apprête à quitter le navire en fin de saison, après le dernier match du championnat dimanche 17 mai.

Interrogé sur le sujet, Guardiola a régulièrement répété qu'il lui restait une année de contrat, sans toutefois totalement mettre fin aux spéculations.

Avant cela, mardi 19 mai, "Pep" sera sur le banc de son équipe à Bournemouth, pour tenter de maintenir l'espoir d'un dernier sacre dans une Premier League qu'il a fait sienne pendant de nombreuses années.

Son armoire à trophées s'est remplie de vingt titres en dix ans, dont six dans le championnat le plus relevé du monde, sans oublier la Ligue des champions en 2023, la toute première de l'histoire pour le club du Nord-Ouest de l'Angleterre.

AFP/VNA/CVN