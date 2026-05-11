Angleterre : Arsenal assomme West Ham et se rapproche du titre

Arsenal est sorti indemne d'un match piégeux, au final irrespirable, le 10 mai chez le relégable en grand danger, West Ham (1-0), et file vers le titre à deux journées de la fin du championnat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Gunners ont été laborieux, pas très inspirés, sauvés par leur gardien David Raya à deux reprises, et ils ont fini par trouver la faille sur un tir de Leandro Trossard au milieu d'une forêt de joueurs (83e).

Dans une fin de match à couper le souffle, ils ont encaissé un but de Callum Wilson (90e+5) mais il a été invalidé par l'arbitre, après un long examen vidéo, en raison d'une faute commise sur Raya, gêné dans sa sortie.

"On pensait avoir fait tout ce qu'il fallait pour revenir dans le match, et on nous l'a enlevé", a pesté le capitaine adverse Jarrod Bowen, remonté contre la décision arbitrale. "Quand on regarde l'écran pendant cinq minutes, on finit par trouver quelque chose. (...) Est-ce que je pense que c'est la bonne décision? Non".

Cette décision du directeur du jeu peut plomber les espoirs de maintien de West Ham, et valoir de l'or pour Arsenal, champion d'Angleterre pour la dernière fois en 2004.

"On a dû puiser au plus profond de nous-mêmes, on a vraiment dû se battre et on a fini par y arriver, donc je suis vraiment, vraiment heureux", a réagi Martin Odegaard, passeur pour Trossard, au micro de Sky Sports.

Arsenal dispose de cinq points d'avance sur Manchester City, qui a disputé un match en moins, et d'un calendrier plus favorable avec Burnley et Crystal Palace pour finir, tandis que son dauphin devra se coltiner Bournemouth et Aston Villa dans les deux dernières journées.

Le risque de relégation devient encore plus réel pour West Ham (18e, 36 pts) qui, lundi soir 12 mai, va regarder avec angoisse le match de son concurrent, Tottenham (17e, 37 pts), contre Leeds (16e, 43 pts).

Nottingham maintenu

L'affiche de dimanche 10 mai au London Stadium a été précédée par trois matches nuls, Burnley-Aston Villa (2-2), Crystal Palace-Everton (1-1) et Nottingham Forest-Newcastle (1-1).

Nottingham (15e, 43 pts) est allé chercher à la 88e minute le but de l'égalisation qui, combiné avec la défaite de West Ham plus tard, lui assure le maintien.

L'équipe dirigée par Vitor Pereira a prolongé au passage sa série d'invincibilité en championnat, riche de huit matches désormais (4 victoires, 4 nuls).

Celle-ci a vacillé quand Harvey Barnes, bien lancé par Jabob Ramsey, a pris le meilleur sur Matz Sels (74e, 1-0). Mais Elliot Anderson s'est arraché pour égaliser (88e, 1-1) contre son ancien club.

Newcastle (13e, 46 pts), cinquième la saison dernière, voudra lui terminer au plus vite un exercice très décevant.

"C'est l'histoire de notre saison: en fin de match, on recule, on subit la pression et, au final, on encaisse des buts, et cela nous a coûté cher aujourd'hui", a résumé Barnes auprès de BBC Radio 5 Live.

Aston Villa patine

Autre déçu du jour, Everton s'est fait rejoindre deux fois au score à Crystal Palace, dont la dernière fois par Jean-Philippe Mateta (77e), buteur une douzaine de minutes après son entrée.

Les Toffees, dixièmes, tournent au ralenti depuis un mois et demi avec deux défaites et trois nuls au compteur, ce qui rend plus incertain leur rêve de qualification européenne.

"On peut dire que c'est une occasion manquée, mais nous sommes toujours en lice (pour l'Europe, NDLR), donc nous devons juste nous concentrer sur le prochain match", a réagi l'attaquant Beto sur Sky Sports.

Aston Villa, le cinquième, ne traverse pas non plus la meilleure des périodes en Premier League, comme l'a prouvé le match nul sur le terrain de Burnley, l'avant-dernier déjà relégué.

Le futur finaliste de la Ligue Europa, le 20 mai contre Fribourg, a manqué l'occasion d'assurer la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le 9 mai.

L'équipe d'Unai Emery compte toutefois quatre points d'avance sur l'actuel sixième, Bournemouth, avant les deux dernières journées.

AFP/VNA/CVN