La culture, nouveau levier de croissance de Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville continue de mettre en œuvre l’esprit de la Résolution 80 du Bureau politique à travers une stratégie globale faisant de la culture un levier de soft power pour une métropole créative, un pôle majeur d’échanges culturels en Asie du Sud-Est, et un facteur clé de la construction d’une identité renouvelée et d’un rayonnement accru à l’ère du développement durable.

>> Hô Chi Minh-Ville accélère la clôture des dossiers de violations liées à la pêche INN

>> Hô Chi Minh-Ville, futur hub des Centres de compétences mondiaux de nouvelle génération

Le 7 janvier 2026, au nom du Bureau politique, le secrétaire général Tô Lâm a signé et promulgué la Résolution 80 relative au développement de la culture vietnamienne. Ce texte comporte de nombreuses orientations novatrices en matière institutionnelle et de politiques publiques, traduisant la volonté de renforcer les ressources consacrées au développement culturel, de favoriser l’intégration internationale du Vietnam dans ce domaine et de contribuer au renforcement du potentiel, de la position, de la crédibilité et du soft power du pays.

Cette politique constitue également un socle permettant aux valeurs culturelles de s’imprégner progressivement dans tous les aspects de la vie sociale, de stimuler les traditions patriotiques et de consolider la grande union nationale.

Trân Thê Thuân, membre du Comité du Parti de la ville et directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a partagé avec la presse ses analyses sur la détermination et les atouts de la ville à l’aube du déploiement d’une série de politiques majeures en faveur du développement des industries culturelles.

Selon lui, la Résolution 80 marque une nouvelle avancée dans la pensée théorique du Parti sur la culture, en complétant et en perfectionnant les fondements théoriques, politiques et juridiques du développement culturel à l’ère nouvelle. Pour la première fois, la culture y est définie de manière globale comme fondement spirituel, ressource endogène, moteur et régulateur du développement durable, placée au même niveau que l’économie, la politique et la société dans la stratégie nationale de développement. Il s’agit d’un tournant majeur, passant d’une conception de la culture comme simple domaine d’accompagnement à celle d’un pilier et d’une force intrinsèque du développement.

Dans la mise en œuvre de cette résolution, le secteur culturel et sportif de la ville fait face à la fois à de grandes opportunités et à des exigences de réformes profondes. À certains égards, la ville a pris de l’avance en opérant le passage d’une gestion administrative de la culture à une gouvernance orientée vers le développement culturel, considérant la culture non seulement comme un service public, mais comme une ressource endogène et un moteur de croissance.

Ces dernières années, la ville s’est attachée à lever les "goulets d’étranglement" en investissant progressivement dans la construction d’un réseau moderne d’équipements culturels et sportifs, créant ainsi une base d’infrastructures propice à la création et à la jouissance culturelle des citoyens.

L’investissement dans le Cirque et Centre de spectacles polyvalent de Phú Thọ, de grande envergure et adapté aux formes artistiques contemporaines, ainsi que le lancement du complexe sportif multifonctionnel de Rạch Chiếc - destiné non seulement au sport de haut niveau mais aussi à l’accueil d’événements culturels régionaux - témoignent d’une vision à long terme associant culture et développement urbain.

Parallèlement aux infrastructures, la ville accorde une attention particulière à la création d’événements de portée internationale tels que le Festival international du film, le Festival international de musique Hò Zô ou encore le Festival international des arts martiaux, contribuant progressivement à la structuration d’un véritable marché des industries culturelles. Ces initiatives attirent artistes, producteurs et entreprises créatives nationaux et internationaux, faisant de la culture une véritable industrie économique, et non plus une simple activité événementielle.

Cette approche reflète une vision nouvelle : le développement de la culture doit être étroitement lié à l’économie créative, au tourisme, aux services et à la transformation numérique, tout en créant des espaces ouverts permettant à la communauté de participer à la création et au dialogue culturels.

Au-delà des investissements dans les "infrastructures matérielles", comment la ville accorde-t-elle une attention particulière au "contenu immatériel" dans le développement de la culture ?

On peut citer la construction de l’Espace culturel Hô Chi Minh, la préservation et la valorisation du patrimoine de Saïgon - Cho Lon, le développement de centres culturels communautaires, ainsi que l’accélération de la mise en place de bibliothèques et de musées numériques afin de réduire les écarts d’accès à la culture entre les différentes zones urbaines.

Les ressources budgétaires allouées chaque année à la culture sont maintenues à un niveau représentant 2 à 3% du budget municipal. Ces efforts ont contribué à faire de Hô Chi Minh-Ville un membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, tout en apportant des évolutions positives notables au paysage culturel urbain.

Toutefois, le défi majeur consiste à faire en sorte que les nouveaux équipements culturels ne soient pas de simples constructions matérielles, mais qu’ils soient exploités de manière efficace et étroitement intégrés à l’écosystème créatif, comprenant entreprises, universités, artistes et communautés résidentes.

Face à ces opportunités, quelles missions concrètes Hô Chi Minh-Ville s’est-elle fixées ?

Sur la base des orientations et des objectifs stratégiques de la Résolution 80, le secteur de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a clairement identifié la responsabilité de déployer de manière proactive cinq groupes de missions et de percées prioritaires.

Premièrement, une percée institutionnelle et conceptuelle en matière de développement.

La culture doit devenir un pilier de la planification du développement de la ville d'ici 2030, avec vision à l’horizon 2050, marquant un passage décisif d’une approche de "gestion des activités culturelles" à celle de "création et structuration du marché culturel".

La ville considère l’investissement culturel comme un investissement au service de la croissance à long terme et du développement durable. Les équipements culturels et sportifs sont orientés vers des modèles de fonctionnement autonomes, fondés sur la commande publique et les partenariats public-privé, afin de devenir des centres de production de contenus, d’incubation de talents et des destinations de tourisme culturel, et non de simples lieux de spectacles ponctuels.

Deuxièmement, la formation d’un écosystème d’industries culturelles à l’identité propre.

Forte de son avantage en tant que plus grand marché urbain du pays, d’une communauté créative dynamique et d’un réseau développé d’universités et d’entreprises technologiques, la ville met l’accent sur l’interconnexion du cinéma, de la musique, du design, de la publicité numérique, des jeux vidéo, de la mode et de la gastronomie avec l’économie nocturne et le tourisme.

Des événements et espaces culturels emblématiques tels que le Festival international du film, le Festival international de musique Hò Zô, la Rue du livre Nguyên Van Binh, le Festival de l’áo dài, les rues piétonnes, ainsi que le réseau de musées et de sites patrimoniaux, sont organisés selon des chaînes de valeur, formant de véritables "ateliers de l’économie créative". Ceux-ci contribuent non seulement à promouvoir l’image de la ville, mais aussi à générer des revenus, des emplois et une contribution croissante au GRDP de Hô Chi Minh-Ville.

Troisièmement, l’accélération de la science, de la technologie et de la transformation numérique dans le domaine culturel, en lien avec la construction d’une ville intelligente.

La ville élabore progressivement une cartographie culturelle numérique intégrant les données relatives au patrimoine, aux musées, aux bibliothèques et aux scènes artistiques ; développe des plateformes numériques de billetterie, de diffusion et de gestion des droits ; applique les technologies de réalité virtuelle dans les expositions muséales et progresse vers les arts du spectacle numériques, en lien avec le tourisme intelligent.

Parallèlement, la coopération avec les entreprises technologiques, les zones de haute technologie et la Ville créative de Thu Duc vise à faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle régional des industries du jeu vidéo, de l’e-sport, de l’animation, des médias et des contenus numériques, pleinement intégré aux chaînes de valeur mondiales.

Quatrièmement, une percée en matière de ressources humaines et de mécanismes financiers au service de la création.

La ville entend renforcer les investissements budgétaires et mobiliser activement les fonds privés afin de développer les industries culturelles et cinématographiques, de soutenir et former les jeunes artistes et d’élargir les programmes de bourses internationales dans les domaines de la production cinématographique, musicale et du design.

Une attention particulière est également accordée à la formation de professionnels de la gouvernance culturelle, de commissaires d’exposition, de producteurs et d’experts en organisation d’événements, capables d’exploiter des infrastructures et des programmes aux normes internationales. La réforme des mécanismes de commande artistique et le perfectionnement des politiques de soutien à la création sont identifiés comme des solutions clés.

Cinquièmement, la préservation et la revitalisation des valeurs patrimoniales liées aux moyens de subsistance des communautés, afin que le patrimoine demeure véritablement "vivant" dans la vie contemporaine.

Les métiers artisanaux traditionnels, les arts du cải lương et du đờn ca tài tử sont préservés et valorisés parallèlement au développement économique et touristique.

Dans le même temps, la ville accorde une grande importance à la diplomatie culturelle, en renforçant activement la coopération avec les villes membres du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, en faisant rayonner l’art de Hô Chi Minh-Ville à l’international et en attirant de grands producteurs au Vietnam, afin de positionner progressivement la mégapole comme la "capitale des événements culturels de l’Asie du Sud-Est".

Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN