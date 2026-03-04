Encore très peu de vols au Moyen-Orient, évacuations en cours

Des gouvernements et compagnies aériennes organisent des vols pour rapatrier des voyageurs bloqués par la guerre au Moyen-Orient, qui a provoqué l'annulation de 19.000 liaisons en quatre jours, et où des avions commerciaux ont recommencé à voler en faible nombre le 3 mars.

>> Trump estime que l'opération contre l'Iran pourrait durer "quatre semaines ou moins"

>> L'Iran n'autorisera plus aucune exportation de pétrole par le détroit d'Ormuz

>> Tension au Moyen-Orient : les derniers développements

Photo : AFP/VNA/CVN

La situation reste très perturbée et potentiellement dangereuse, le Qatar ayant affirmé le 3 mars avoir déjoué des attaques iraniennes visant son aéroport, l'une des principales plateformes de correspondance de la région.

Faible reprise

Après l'attaque israélo-américaine contre l'Iran le 28 février et des représailles de la République islamique contre des monarchies du Golfe et Israël, les espaces aériens de nombreux pays ont été fermés.

Selon le fournisseur de données spécialisé Cirium, pas moins de 19.000 vols ont été annulés entre le 1er mars au matin et le 3 mars au Moyen-Orient, soit près de 55% des mouvements initialement prévus.

Cirium estime que les vols à destination ou au sein de cette région représentent environ 900.000 sièges d'avions par jour. Le nombre de passagers affectés pourrait donc déjà s'approcher de deux millions.

Le taux d'annulation a atteint 80% en moyenne aux Emirats arabes unis, où se trouve le deuxième aéroport mondial en nombre de passagers, Dubaï (DXB).

Les exploitants de DXB et de l'aéroport d'Abou Dhabi voisin ont annoncé une reprise "limitée" de leur activité le 2 mars au soir, et de fait, quelques vols ont décollé des Émirats le 3 mars, selon la carte en ligne du site Flightradar24, même s'ils ont immédiatement piqué vers le Sud, s'éloignant du Golfe.

Le tableau des départs et des arrivées à DXB montre toujours une grande majorité de vols annulés. Parmi des avions en mouvement depuis ou vers l'aéroport figurent des appareils d'Emirates et de la low-cost FlyDubai.

En Jordanie, de nombreux avions de la compagnie Royal Jordanian ont décollé et atterri le 3 mars de l'aéroport d'Amman, mais emprunté le sud du pays pour éviter l'espace aérien israélien.

Des vols desservent toujours l'Arabie saoudite et Oman, et les espaces de ces pays sont utilisés par de nombreux long-courriers reliant l'Europe ou les Amériques à l'Asie et l'Océanie.

En revanche, aucun appareil civil ne circulait le 3 mars après-midi au-dessus de l'Irak, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït ou d'Israël. Un appareil de la MEA a toutefois quitté Beyrouth pour Paris.

Des évacuations en cours, d'autres prévues

Plusieurs pays et compagnies aériennes ont déjà organisé des évacuations, et d'autres s'y préparent.

Pour la France, deux "premiers vols" rapatriant des Français du Moyen-Orient en guerre arriveront "dès" le 3 mars au soir à Paris, a annoncé le président Emmanuel Macron lors d'une allocution solennelle.

Les États-Unis ont indiqué qu'environ 9.000 de leurs ressortissants avaient quitté le Moyen-Orient en raison de l'insécurité. Des vols charters ont été affrétés depuis les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Jordanie, a-t-on ajouté de même source.

British Airways a dit avoir "réussi à mettre en place un vol de Mascate à Londres" censé partir le 5 mars après-midi, appelant les personnes intéressées par un rapatriement à prendre contact avec elle.

L'Allemagne avait annoncé le 2 mars l'envoi "dès que possible" d'appareils en Arabie saoudite et à Oman afin de ramener des touristes "vulnérables".

Son chef de la diplomatie Johann Wadephul a annoncé le 3 mars à Welt TV qu'un vol affrété par le gouvernement allemand quittera Oman le 4 mars. Un vol confirmé par la Lufthansa.

Le voyagiste TUI a indiqué le 3 mars qu'il avait commencé à rapatrier depuis l'aéroport de Dubaï des touristes parmi ses 5.000 clients en croisière actuellement au Moyen-Orient.

Trois avions rapatriant des Italiens, deux depuis Abou Dhabi et un de Mascate, doivent atterrir à Rome ou Milan le 3 mars, de source aéroportuaire.

Plus de 300 Roumains ont été ramenés dans leur pays via l'Égypte les 2 et 3 mars, selon la ministre des Affaires étrangères Oana Toiu.

Selon son homologue espagnol José Manuel Albares, "un peu plus de 175 Espagnols sont déjà en route vers Madrid depuis Abou Dhabi, sur un vol commercial d'Etihad dont l'arrivée à Madrid est prévue vers 19h00".

Photo : AFP/VNA/CVN

De son côté, le chef de la diplomatie néerlandaise Tom Berendsen a révélé qu'un premier vol de KLM était prévu le 3 mars au soir pour ramener des Néerlandais du Moyen-Orient, sans précision sur le pays d'origine.

La ministre irlandaise des Affaires étrangères Helen McEntee a indiqué que le gouvernement allait contacter ses ressortissants le 4 mars pour rapatrier 280 d'entre eux sur un vol affrété par le gouvernement qui partirait d'Oman.

En République tchèque, deux vols de rapatriement exploités par Smartwings ont atterri le 3 mars au matin à Prague, avec 200 passagers à bord chacun, selon un journaliste de l'AFP.

Et la Russie a envoyé le 3 mars un avion-cargo Il-76 en Azerbaïdjan, pour évacuer des ressortissants russes ayant fui l'Iran, a annoncé le ministère des Situations d'urgence. Le 2 mars, un autre appareil cargo avait rapatrié 84 Russes évacués d'Israël via l'Égypte.

L'Union européenne doit apporter une aide financière à l'Italie, l'Autriche et la Slovaquie pour rapatrier leurs ressortissants, a dit sa responsable pour les situations de crise humanitaire Hadja Lahbib. Deux vols ont rapatrié 100 Slovaques le 3 mars.

Trois compagnies aériennes indiennes (IndiGo, Air India Express et Akasa Air) ont en outre annoncé la reprise le 3 mars d'un nombre limité de vols à destination et en provenance du Moyen‑Orient, afin de rapatrier là aussi des milliers de passagers bloqués.

Prolongation des suspensions

De nombreuses compagnies basées en dehors du Moyen-Orient ont cessé leurs liaisons vers la région.

Parmi celles-ci, Air France a prolongé jusqu'à au moins le 5 mars la suspension des dessertes de quatre destinations (Tel-Aviv, Beyrouth, Dubaï et Ryad), tandis que sa filiale low-cost Transavia a pris la même décision pour ses vols de et vers Tel-Aviv et Beyrouth, ainsi que les villes saoudiennes de Djeddah et Médine.

British Airways a également cessé au moins jusqu'à le 5 mars ses liaisons vers Amman, Abou Dhabi, Bahreïn, Dubaï, Doha et Tel-Aviv.

De son côté, Norwegian a annoncé le 3 mars prolonger la suspension de ses vols avec Dubaï jusqu'au 10 mars, tandis que Finnair a fait de même avec Doha jusqu'au 29 mars et Dubaï jusqu'au 28. La compagnie scandinave SAS a annulé ses vols vers Tel-Aviv et Beyrouth jusqu’au 16 mars inclus.

Enfin, la compagnie polonaise LOT a annoncé qu'elle ne desservirait plus Dubaï, Ryad ni Tel-Aviv au moins jusqu'aux 4, 8 et 15 mars, respectivement.

AFP/VNA/CVN