Le président vietnamien Luong Cuong rencontre le maire de Busan

Dans le cadre de sa visite en République de Corée pour participer à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2025 et effectuer des activités bilatérales, le président Luong Cuong s'est rendu le 1 er novembre à Busan, où il a rencontré Park Heong Joon, maire de la ville.

>> Promouvoir les échanges économiques et culturels R. de Corée - Vietnam

>> La République de Corée promeut le transfert de technologie avec le Vietnam

>> Tô Lâm rencontre le président du groupe des parlementaires d’amitié R. de Corée - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le président a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations entre le Vietnam et la République de Corée depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il y a plus de 30 ans. Il a rappelé que les deux pays avaient porté leurs relations au niveau de partenariat stratégique global en décembre 2022, devenant ainsi des partenaires de premier plan l'un pour l'autre dans la région.

Luong Cuong a souligné que le potentiel de coopération bilatérale demeurait considérable et que les deux parties s'efforçaient d'atteindre un commerce bilatéral de 150 milliards de dollars d'ici 2030, dans un esprit d'équilibre et de durabilité.

Félicitant Busan pour ses remarquables réalisations, qui en ont fait la deuxième puissance économique du pays et le cinquième port mondial, le président a invité la ville à renforcer ses liens avec les localités vietnamiennes, notamment dans les secteurs où elle excelle, tels que les ports maritimes et la construction navale.

À cette occasion, Luong Cuong a également remercié les autorités locales pour leur soutien à la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant à Busan, et les a appelées à continuer de favoriser son intégration et sa contribution au développement de la ville.

Appréciant hautement les orientations du dirigeant vietnamien, le maire Park Heong Joon a affirmé que Busan continuerait de collaborer étroitement avec Hô Chi Minh-Ville et d'autres localités vietnamiennes dans les domaines des ports maritimes, de la construction navale, de la formation des ressources humaines de haute qualité et du tourisme, contribuant ainsi au développement substantiel du partenariat stratégique global République de Corée - Vietnam.

Il a également réaffirmé la volonté de la municipalité de faciliter les activités du consulat général du Vietnam à Busan et de protéger les droits légitimes des quelque 14.000 ressortissants vietnamiens installés dans la ville, contribuant ainsi à renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples.

VNA/CVN