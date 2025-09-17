République de Corée : le plus grand festival de cinéma d'Asie s'ouvre à Busan

Le plus grand festival de cinéma d'Asie s'ouvre mercredi 17 septembre à Busan et lance sa première sélection officielle en compétition, après le succès mondial d’œuvres sud-coréennes comme KPop Demon Hunters , Squid Game ou Parasite .

La 30e édition du Festival International du Film de Busan (BIFF) accueillera également des stars mondiales comme les actrices Juliette Binoche et Milla Jovovich, ou les réalisateurs Bong Joon-Ho, Jia Zhangke et Michael Mann.

L'événement, qui s'est longtemps concentré sur les artistes émergents, fait peau neuve cette année en ouvrant une sélection en compétition. Elle compte 14 films, dont quatre sud-coréens pour cette édition, jugés par le réalisateur Na Hong-jin, connu à l'international pour The Chaser.

"Je pense qu'il est important qu'un festival de cinéma asiatique, qui comprend la culture asiatique et ses contextes linguistiques et historiques, évalue les films asiatiques et offre sa propre perspective", a déclaré Karen Park, directrice de la programmation de l'événement.

Dans cette compétition, le réalisateur chinois Zhang Lu présentera Gloaming in Luomu, et la star taïwanaise Shu Qi fera ses premiers pas comme réalisatrice avec le film Girl.

Cette édition s'ouvrira avec le dernier film de Park Chan-wook, réalisateur de Old Boy, qui l'a révélé à l'international en 2004. Il fait son retour avec No Other choice, qui oscille entre le thriller et la comédie, accueilli chaleureusement à la Mostra de Venise le mois dernier.

Basé sur un roman américain, il suit un chômeur tuant tous les postulants potentiels à l'emploi qu'il vise. Au casting, on retrouve notamment l'une des stars de Squid Game, Lee Byung-hun.

En tout, 241 films seront présentés lors de cette édition, provenant de 64 pays, dont 90 seront projetés pour la première fois.

Le festival organisera également une projection karaoké de Kpop Demon Hunters, film d'animation le plus regardé de l'histoire sur la plateforme Netflix.

Malgré ces changements, le BIFF continue de laisser une bonne place aux nouveaux talents, notamment dans sa sélection de courts métrages.

"Dans une bonne partie de l'Asie, la liberté d'expression n'est toujours pas largement garantie, et pourtant des jeunes réalisateurs ont réussi à exprimer leur individualité dans des courts métrages de manière frappante, donnant des raisons d'être optimiste quant à l'avenir du cinéma asiatique", a déclaré à l'AFP Park Sung-ho, un des programmateurs du BIFF.

Le festival se terminera avec le prix de la principale compétition de cette année.

