Record historique pour les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques

En 2024, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont établi un record de 62,5 milliards d’USD, soit une augmentation de 18,7% par rapport à 2023, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

L'excédent commercial a atteint un nouveau record de 17,9 milliards d’USD, en hausse de 46,8%.

Les exportations des principaux produits agricoles ont rapporté 32,8 milliards d’USD (+22,4%) ; produits d’élevage, 533,6 millions d’USD (+6,5%) ; produits sylvicoles, 17,28 milliards (+19,4%) ; produits aquatiques, 10,07 milliards (+12,2%).

Sept groupes de produits ont enregistré des exportations de plus de 3 milliards d’USD, soit un de plus par rapport à 2023, dont bois et produits dérivés (16,2 milliards), fruits et légumes (7,12 milliards), riz (5,75 milliards), café (5,48 milliards).

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, la croissance des exportations est due à une combinaison de facteurs, notamment l'amélioration de la compétitivité de plusieurs produits et la conquête de nouveaux marchés. Les nombreuses initiatives mises en œuvre pour diversifier les débouchés ont aussi porté leurs fruits.

Le vice-ministre a également souligné les efforts déployés pour accompagner les entreprises dans la résolution de leurs litiges commerciaux, la gestion des risques liés à l'internationalisation et la maximisation des bénéfices tirés des accords de libre-échange (ALE).

