Semi-conducteurs

Aider les entreprises à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Le ministère du Plan et de l'Investissement a adopté diverses solutions pour aider les entreprises nationales à rejoindre de manière plus intensive la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a-t-on appris lors d'une réunion tenue le 15 juillet par le ministère.

Bùi Anh Tuân, chef du bureau du ministère du Plan et de l'Investissement, a déclaré lors de la réunion que le ministère avait également conseillé les agences compétentes pour perfectionner les politiques et les lois pertinentes visant à faciliter l'investissement, tout en renforçant la coopération internationale dans ce domaine.

Il a coordonné avec d'autres ministères et agences l'élaboration d'un projet sur le développement des ressources humaines au service de l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2030 avec une vision à l'horizon 2050, qui a été soumis au Premier ministre pour approbation, et a proposé la création d'un comité directeur national pour le développement du secteur.

S'exprimant lors de l'événement, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a souligné les difficultés rencontrées par d'autres secteurs au Vietnam, tels que le commerce de détail, le logement et l'immobilier, ainsi que les tâches majeures fixées pour les mois restants de cette année.

Il a souligné la nécessité de mettre en place efficacement les nouvelles politiques et réglementations et de déployer des solutions révolutionnaires pour stimuler la croissance, demandant aux agences de s'unir pour élaborer des plans, des orientations, des tâches et des solutions socio-économiques pour 2025.

Le ministre a également appelé à la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIVe Congrès national du Parti, ainsi qu'aux réformes, avancées et innovations dans le développement au cours de la période 2026-2030.

