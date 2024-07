L’industrie des semi-conducteurs dynamise l’immobilier industriel

>> L'immobilier industriel et le développement de l'industrie des semi-conducteurs

>> Le Vietnam offre d'énormes opportunités pour l'industrie des semi-conducteurs

Selon Thomas Rooney, gestionnaire principal du département de location industrielle de Savills Vietnam, les besoins d’investir dans la fabrication et l’assemblage de semi-conducteurs a conduit à une augmentation de la recherche d’usines et de parcs industriels répondant aux exigences d’infrastructures et de services de l’industrie des semi-conducteurs, dont une alimentation électrique stable, un accès Internet haut débit et des systèmes de traitement de l’eau efficaces.

Les locataires de l’immobilier industriel dans le Sud appartiennent aux industries de transformation des produits du caoutchouc, du plastique, de l’alimentation et des boissons, alors que ceux dans le Nord sont en majorité des entreprises opérant dans les filières à haute valeur ajoutée comme l’informatique, l’électronique et les produits électroniques.

Par conséquent, selon Thomas Rooney, lorsque la vague d’investissement dans l’industrie des semi-conducteurs se développera, elle créera une dynamique de développement accrue pour l’immobilier industriel dans les localités du Nord.

La production des semi-conducteurs se positionne comme une nouvelle force motrice pour faire du Vietnam un pays prospère. Savills Vietnam prévoit que d’ici à la fin 2024, l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs pèsera plus de 6,16 milliards d'USD, faisant du Vietnam l’un des centres de production importants de nombreuses entreprises mondiales de semi-conducteurs.

Certaines entreprises néerlandaises de semi-conducteurs ont également commencé à investir au Vietnam. BE Semiconductor Industries N.V a reçu un certificat d’investissement dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, avec un capital d’investissement de plus de 115 milliards de dôngs dans la première phase.

Récemment, Foxconn a annoncé le déploiement d’un projet de plus de 383 millions sur une superficie de 14,26 ha dans le parc industriel Nam Son - Hap Linh, d’une superficie de 14,26 ha.

Foxconn Singapore PTE LTD, une filiale de Foxconn Corporation dont le siège est à Singapour, a également créé Foxconn Precision Circuit Board Co., Ltd. pour déployer ce projet pour fabriquer, assembler et traiter des cartes de circuits imprimés PCB (cartes de circuits imprimés) avec une capacité totale de 2,79 millions de produits par an.

Accélérer les projets d’infrastructures énergétiques

Les experts de Savills Vietnam estiment que pour accueillir les flux de capitaux vers l’industrie des semi-conducteurs et l’immobilier industriel, les localités et les entreprises doivent perfectionner le système de mécanismes et de politiques, d’infrastructures et de ressources humaines afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins de cette industrie spécifique.

L’industrie des semi-conducteurs nécessite d’énormes quantités d’électricité. Le Vietnam doit donc accélérer ses projets d’infrastructures énergétiques à grande échelle, a déclaré Thomas Rooney.

À Hô Chi Minh-Ville, Hua Quôc Hung, chef du Comité de gestion de l’Autorité des zones franches (ZF) et des zones industrielles (ZI) de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA), a fait savoir que la ville a établi l’état des lieux des ZI et des ZF pour entreprendre leur transformation en parcs éco-industriels et parcs industriels de haute technologie.

Pour attirer davantage de capitaux, HEPZA travaillera plus étroitement avec le Département municipal du plan et de l’Investissement pour proposer des critères d’investissement pour approbation par le Conseil populaire municipal, spécifiquement adaptés aux ZI et aux ZF. Il entreprendra également un projet définissant les orientations de développement des ZI et des ZF pour la période 2023-2030, avec une vision jusqu’en 2045.

VNA/CVN