Les entreprises appelées à la vigilance sur des escroqueries commerciales

Depuis fin 2023, le nombre d’entreprises vietnamiennes confrontées à des fraudes et des escroqueries a augmenté, et nombre d’entre elles ont été escroquées pour des dizaines de milliers, voire des millions de dollars, selon les offices du commerce du Vietnam dans de nombreux pays.

Dans la plupart des cas, ce n’est que lorsque les entreprises ont découvert qu’elles avaient été fraudées qu’elles ont demandé l’aide des ambassades et des offices du commerce du Vietnam d’autres pays pour rechercher des entreprises frauduleuses afin de récupérer les biens et l’argent perdus. Cependant, il est très difficile et coûteux de retrouver ce qui a été perdu.

En avril 2024, le Département du marché Asie-Afrique du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a émis un avertissement concernant une escroquerie présumée concernant un lot d’importations en provenance des Émirats arabes unis. Dans cette affaire, une entreprise vietnamienne a signé un contrat pour l’achat de 1.000 tonnes de plastique PET d’une valeur de 665.500 dollars. Cependant, après avoir reçu 526.257 dollars d’arrhes, son partenaire émirati a remis 25 conteneurs contenant chacun seulement 15 à 20% du volume de marchandises indiqué dans le contrat.

De même, certains fournisseurs de noix de cajou brutes en Afrique de l’Ouest n’ont fourni que 50% du volume contracté ou des contrats ont été résiliés unilatéralement, puis ont vendu le produit à d’autres à des prix plus élevés.

Les experts commerciaux affirment que les escroqueries sont toujours en augmentation et se produisent sur tous les marchés, de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde aux pays développés comme les États-Unis, les Pays-Bas et l’Italie. C’est une leçon pour les entreprises vietnamiennes qui doivent développer un mécanisme de gestion des risques pour le commerce extérieur.

Nguyên Cam Trang, directrice adjointe de l’Agence du commerce extérieur du MoIT, a souligné que de nombreuses opportunités commerciales ont été créées pour les entreprises vietnamiennes grâce à une intégration économique étendue dans le monde, mais qu’elles doivent également faire face à différents risques.

Malgré les avertissements continus du MoIT, certaines escroqueries se produisent encore, a-t-elle déclaré, les imputant à la subjectivité des entreprises et à leur connaissance insuffisante des transactions commerciales, ainsi qu’à la complexité imprévisible des escroqueries.

Comme il est important de rechercher des partenaires fiables, les entreprises doivent vérifier les partenaires, exiger des sociétés intermédiaires qu’elles fournissent des informations détaillées sur les partenaires et qu’elles soient prêtes à assurer les marchandises afin de réduire les pertes, a-t-elle recommandé.

Châu Viêt Bac, vice-secrétaire général du Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC), a noté qu’au cours des dernières années, les différends liés au commerce extérieur sont les plus nombreux parmi les différends soumis au VIAC pour règlement, et dans de nombreux cas, les entreprises vietnamiennes ont subi des pertes.

Il leur a suggéré de réfléchir attentivement aux gros contrats et aux partenaires recherchés via Internet. Les entreprises vietnamiennes doivent se renseigner en profondeur sur les partenaires ou demander l’aide des offices du commerce du Vietnam dans d’autres pays à cet égard. En outre, elles doivent également accorder toute l’attention voulue aux clauses des contrats et prendre en compte les risques possibles lors des transactions.

Parallèlement, le MoIT a travaillé avec des collectivités locales, des associations, d’autres ministères et secteurs pour partager des informations et des expériences en matière de commerce international avec les entreprises, a déclaré Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du MoIT.

Dans les temps à venir, il proposera des formations pour améliorer les capacités des exportateurs et des importateurs. Il a également chargé des offices du commerce du Vietnam à l’étranger d’informer les entreprises de la situation du marché, d’émettre des avertissements et d’aider les entreprises à vérifier les informations sur les partenaires étrangers, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN