Photo : VNA/CVN

Il s'agit d'un ouvrage qui contribue à unifier le système électrique dans trois régions du pays, démontrant l'aspect visionnaire de l'époque du Parti et de l'État en matière de stratégie de développement économique, assurant la sécurité énergétique nationale, démontrant aussi le courage, l'intelligence et la créativité du peuple vietnamien pendant la période de Renouveau. Après plus de 10 ans d'exploitation de la ligne de 500 kV Nord-Sud - circuit 1, le 23 septembre 2005, l'industrie électrique vietnamienne a réalisé un nouveau miracle : achever la ligne de 500 kV Nord-Sud - circuit 2.

À présent, Électricité du Vietnam (EVN) et les unités concernées accélèrent le rythme pour achever le circuit 3, toujours avec la même détermination.

Poursuivre les miracles

Au cours de la période 2008-2019, la ligne de 500 kV Nord-Sud - circuit 1 et circuit 2 ont atteint une capacité totale de 2.300 MW, avec une production de transmission électrique de plus de 12 milliards de kWh/an. Cependant, de nombreuses régions du Sud connaissent encore des pannes d'électricité en raison de la surcharge de la ligne, tandis que certains projets électriques du Sud sont en retard, provoquant de graves pénuries d'électricité.

De plus, avec une demande d'électricité augmentant de plus de 8 % par an, la production d'électricité devra atteindre 570 milliards de kWh sur la période 2011-2030. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de confier à Électricité du Vietnam le projet de la ligne de 500 kV Pleiku - My Phuoc - Câu Bông, - le premier tronçon de la ligne de 500 kV - circuit 3. Celui-ci a été mise en service en 2014, permettant de fournir rapidement et suffisamment d'électricité pour la vie quotidienne et le développement socio-économique du Sud et de Hô Chi Minh-Ville, en particulier pendant la saison sèche de 2014 et des années suivantes.

Cet ouvrage contribue également à créer une base pour connecter le réseau électrique dans la région Est-Sud-Ouest.

Photo : VNA/CVN

En 2018, Électricité du Vietnam fut chargée de la construction de la ligne de 500 kV – circuit 3, - tronçon Vung Ang - Quang Trach - Dôc Soi - Pleiku de près de 742 km. Le processus de mise en œuvre du tronçon rencontra de nombreuses difficultés en raison des catastrophes naturelles et de la pandémie de COVID-19.

Après quatre ans de travail, le 17 août 2022, ce tronçon fut officiellement mis en service, contribuant à améliorer la capacité de transmission électrique 500 kV du système électrique national et à assurer l'approvisionnement en électricité des provinces de Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên Huê, Quang Nam, Quang Ngai, Gia Lai, Kon Tum, la ville de Dà Nang et ses environs.

Ouvrir de nouvelles opportunités

Dernièrement, en octobre 2023, a été lancé le projet de la ligne de 500 kV - circuit 3 reliant Phô Nôi, province de Hung Yên (Nord) à Quang Trach, province de Quang Binh (Centre). La ligne, d'une longueur totale d'environ 519 km, nécessite un investissement total d'environ 22 356 milliards de dôngs (915,89 millions d'USD). Le projet comprend quatre sous-tronçons : Quang Trach - Quynh Luu ; Quynh Luu - Thanh Hoa ; Thanh Hoa - centrale thermique de Nam Dinh 1 ; centrale thermique de Nam Dinh 1 - Phô Nôi.

L'achèvement du projet contribuera à augmenter la capacité de transmission d'électricité de la région Centre vers le Nord à 5.000 MW contre 2.200 MW à présent, ce qui servira notamment pendant la haute saison chaude. Soulignant l'importance de la ligne de 500 kV - circuit 3, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, secteurs et localités de prêter une grande attention à sa construction pour garantir la qualité de l’ouvrage.

Le 30 juin 2024, un autre projet de transmission de l’électricité, allant de Thanh Hoa à centrale thermique de Nam Dinh 1 a été achevé. D'une longueur de 74,4 km, l'électricité passe par les provinces de Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa. Il contribuera à éviter la surcharge de la ligne de 500 kV Nord - Sud existant et fournira lui aussi un surplus d’électricité au Nord.

Malgré des difficultés, les ingénieurs et les ouvriers ont travaillé de la manière la plus responsable pour achever le projet à temps, ce qui a créé une forte motivation pour achever la ligne de 500 kV Nord-Sud – circuit 3 reliant Quang Trach (Quang Binh) à Phô Nôi (Hung Yên), conformément aux instructions du Premier ministre.

VNA/CVN