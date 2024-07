Vietnam - R. de Corée : coopération pour le développement des projets urbains intelligents

Le Comité populaire de la province de Hà Nam et la Société sud-coréenne d'infrastructures et de développement urbain à l'étranger (Korea Overseas INfrastructure & Urban Development Corporation -KIND) ont signé lundi après-midi, 15 juillet, un protocole d'accord pour établir un cadre de coopération de développement stratégique de projets urbains intelligents et des parcs de haute technologie dans la province de Hà Nam (à environ 60 km au Sud de Hanoï).

>> Des entreprises japonaises explorent les opportunités d'investissement à Hà Nam

>> La province de Hà Nam cherche à attirer les investisseurs tchèques

Photo: VNA/CVN

Selon Lee Kang Hoon, président-directeur général de KIND, avec de vastes expériences spécialisées dans la planification et le développement des infrastructures urbaines, la KIND met actuellement en œuvre de nombreux projets au Vietnam.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature dudit protocole d’accord, le président du Comité populaire de Hà Nam, Truong Quôc Huy, a déclaré que sa localité était particulièrement intéressée par le développement de zones urbaines intelligentes et de parcs de haute technologie. Selon la planification de la province de Hà Nam pour la période 2021-2030, vision jusqu'en 2050 approuvée par le Premier ministre, la localité est déterminée à développer l'économie urbaine, construire un système d'infrastructures synchrone pour créer un élan pour le développement de l’industrie, du commerce et des services dans le sens de la durabilité, de la modernité, de l'amélioration de la qualité de vie des citadins, visant à devenir une ville du ressort central et créer le parc de haute technologie Ha Nam dans le district de Ly Nhan d'une superficie de plus de 663 hectares.

Enfin, le président du Comité populaire provincial de Hà Nam, a demandé à la KIND de se coordonner étroitement avec les départements et les branches de la province pour mettre en œuvre les contenus de coopération convenus et présenter les entreprises et les investisseurs sud-coréens à venir sonder l'environnement d'investissement à Hà Nam. Cette localité va créer des conditions favorables à la KIND à mettre en œuvre des plans de coopération dans la province, a souligné le responsable local.

VNA/CVN