Plus de 18,4 milliards d'USD injectés dans l'économie en juin

Selon les données de la Banque d'État du Vietnam, l'encours de crédits de l'ensemble de l'économie à fin juin a augmenté d'environ 6% par rapport au début de l'année, atteignant près de 14,4 quatrillions de dôngs. Le crédit a notamment atteint un niveau impressionnant en juin avec une hausse de 3,6%. Au total, depuis le début de l'année, plus de 810.000 milliards de dôngs ont été injectés dans l'économie.

Le vice-gouverneur permanent de la Banque d'État du Vietnam, Dào Minh Tu, a affirmé que les activités de soutien à l'économie avaient été mises en œuvre de manière très drastique par le secteur bancaire, avec de nombreux programmes prioritaires et incitatifs.

En effet, la Banque d'État du Vietnam et le réseau des banques commerciales ont lancé de nombreux programmes de crédit, encourageant et motivant les entreprises à se concentrer sur le développement des domaines prioritaires. On peut citer par exemple le paquet de 120.000 milliards de dôngs pour les prêts aux logements sociaux et aux logements pour les ouvriers, ou le paquet de 30.000 milliards de dôngs pour les prêts à la pêche, à la foresterie, etc.

La croissance du crédit est sur une tendance à la hausse, montrant l’efficacité des politiques de réduction des impôts, des frais et surtout des paquets de prêt à taux préférentiels des banques commerciales.

De nombreuses organisations économiques s’attendent à ce que la demande de crédit s’accélère au second semestre 2024, lorsque les taux d’intérêt resteront bas, contribuant ainsi à stimuler la demande de prêts et à relancer l’économie. Vietcombank Securities Company (VCBS) prévoit que le taux de croissance du crédit pour l'ensemble de l'année se situera entre 12 et 13%. Et les forces motrices de la croissance du crédit seront les activités de production et d’exportation, le décaissement d’investissements publics, en particulier ceux en faveur des projets clés tels que des projets d’infrastructures.

En outre, le marché immobilier commencera à accélérer sa reprise à partir du second semestre 2024, ce qui entraînera une croissance du crédit dans les segments de l'immobilier, de la construction et des prêts immobiliers. MB Securities Company (MBS) s'attend également à ce que la croissance du crédit atteigne 14% en 2024 avec un taux de croissance du PIB attendu de 6,3% à 6,5%.

