La BAII réaffirme son soutien au Vietnam dans le développement des infrastructures vertes

La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII) s'engage à continuer à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures vertes vers les objectifs principaux de durabilité, d'innovation et de connectivité, a déclaré le président de la Banque, Jin Liqun, lors de la rencontre avec la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam (BEV), Nguyên Thi Hông lundi 15 juillet à Hanoï.

Lors de sa séance de travail avec Nguyên Thi Hông pour faire le point sur la situation de la BAII après huit ans de fonctionnement et sur l'intérêt de la banque pour des projets potentiels au Vietnam dans les domaines des infrastructures et des énergies renouvelables, Jin Liqun a apprécié les impressionnantes réalisations socio-économiques du Vietnam ces derniers temps.

À son tour, Nguyên Thi Hông a souligné les réalisations obtenues par la BAII au cours des huit dernières années, affirmant que les objectifs et les missions de la banque tels que le développement vert, la mobilisation de capitaux privés, le développement des infrastructures soutenu par la technologie sont conformes aux objectifs de développement et compatibles avec les infrastructures et le contexte du Vietnam.

D'autre part, elle a réaffirmé que le contrôle de l'inflation et la stabilisation de la macroéconomie étaient les objectifs fermes du gouvernement vietnamien et que le développement vert était une priorité importante du Vietnam.

Elle a également évoqué les efforts des ministères et des branches pour adopter des feuilles de route et des plans visant à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Concernant la situation socio-économique, la responsable a déclaré que le développement des infrastructures était également considéré comme l'une des tâches clés, ajoutant que pour le développement durable, le développement économique vert est l'une des tâches sur lesquelles se concentre le gouvernement. Le développement des infrastructures est également une priorité du Vietnam, et le pays vise à disposer de 5.000 km d'autoroutes d'ici 2030, a-t-elle déclaré.

Lors de la réunion, Nguyên Thi Hông a également indiqué que le secteur privé constitue un moteur important pour le développement économique du Vietnam.

La BAII, dont le siège est à Pékin, est une banque multilatérale de développement créée en 2016 avec 57 membres fondateurs, dont le Vietnam, visant à promouvoir le développement économique durable et la connectivité et les infrastructures durables en Asie.

Au Vietnam, la BAII a financé trois projets d'une valeur totale de 223 millions d'USD, axés sur les domaines de la réponse au COVID-19, du développement de l'énergie solaire, de l'hydroélectricité et des infrastructures durables.

Durant son séjour au Vietnam du 15 au 19 juillet, Jin Liqun aura des séances de travail avec des dirigeants du gouvernement, des responsables des ministères, secteurs et des autorités des localités du Vietnam pour discuter des projets potentiels que la BAII pourrait soutenir au Vietnam.

