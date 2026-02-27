UE : une aide humanitaire de 63 millions d'euros au profit de la Somalie

L’Union européenne (UE) a annoncé jeudi 26 février avoir débloqué 63 millions d’euros d’aide humanitaire en faveur de la Somalie, confrontée à une aggravation de la sécheresse, à des conflits persistants, à des déplacements massifs de population et à la flambée des prix alimentaires.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué relayé par des médias, l'UE a précisé que "ces fonds seront consacrés en priorité à une assistance vitale, incluant des services intégrés de santé et de nutrition, la prise en charge de la malnutrition sévère et aiguë, des aides financières d’urgence, l’accès à l’eau et à l’assainissement, des programmes de protection ainsi que l’éducation en situation d’urgence".

"L’aide sera acheminée par l’intermédiaire de partenaires humanitaires présents sur le terrain, afin de garantir une distribution rapide et efficace aux populations les plus vulnérables", a encore noté la même source, rappelant que l'UE a débloqué depuis 2017, plus de 750 millions d’euros d’aide humanitaire en Somalie.

La Somalie connaît une forte détérioration de la sécurité alimentaire : environ 6,5 millions de personnes souffrent actuellement de la faim. Les évaluations humanitaires indiquent qu’environ 1,85 million d’enfants de moins de cinq ans sont exposés au risque de malnutrition aiguë.

APS/VNA/CVN