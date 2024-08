An Giang : maisons solidaires, rêves partagés

Sur l’île d’Ông Hô, à An Giang (Sud), où la vie est depuis longtemps difficile, de nouvelles maisons s’élèvent grâce à un groupe de personnes âgées au grand cœur nommé “l’armée aux cheveux blancs”. Celle-ci apporte de la joie aux plus démunis et incarne l’esprit d’entraide.

Photo : CTV/CVN

Huynh Van Bay, 79 ans, est affectueusement surnommé “le président” de cette “armée spéciale” par les habitants de l’île d’Ông Hô, dans la ville de Long Xuyên, province d’An Giang (Sud). Malgré ses cheveux blancs, il conserve une énergie et une habileté remarquables dans son atelier de menuiserie, où il travaille chaque jour aux côtés des membres de son équipe pour construire des maisons pour les plus démunis.

Chacun d’entre eux a connu des épreuves et exerce son propre métier, certains s’occupant également de leurs parents âgés et malades. Pourtant, une fois leurs obligations familiales accomplies, ils se retrouvent ici pour apporter leur aide bénévole. Au cours des décennies passées, aucun d’entre eux n’a jamais élevé la voix ni provoqué de conflit.

Une vie d’altruisme et d’entraide

“L’équipe est composée d’une quarantaine de personnes, explique M. Bay. Le doyen a plus de 80 ans, et le plus jeune, une cinquantaine d’années. Le plus difficile a été de trouver des menuisiers expérimentés, mais finallement j’ai réussi à convaincre un artisan de se joindre à nous. Les membres de l’équipe ont appris de lui tout ce qu’il faut savoir, de la découpe du bois jusqu’à l’assemblage”.

Au sein de l’équipe, les plus jeunes et les plus vigoureux s’occupent de la construction et de la pose des toitures, tandis que les plus âgés travaillent chez eux à la coupe du bois et la préparation des cadres.

“Mais depuis la création du projet, près de la moitié des membres ont abandonné, regrette M. Bay. La vie est dure et il faut bien subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd’hui, il ne reste plus que quelques vieillards comme nous qui persévèrent”.

Un vaste espace dans la cour située devant le temple Hung Long (également connu sous le nom de temple Chu Vi) sur l’île d’Ông Hô sert de “quartier général” à l’équipe de construction de maisons solidaires de M. Bay. Au début, les fonds étant limités, l’équipe ne pouvait construire que des maisons en bois de qualité médiocre.

Désireux d’offrir aux habitants un lieu de vie durable, M. Bay s’est efforcé de trouver du bois de meilleure qualité. Chaque maison construite est d’une superficie de 4x8 m et fabriquée à partir de bois dont la longévité peut aller au-delà de 20 ans.

C’est grâce au bouche-à-oreille et à des listes fournies par les autorités locales que M. Bay se rend sur place pour évaluer les besoins. Si la situation le justifie, la maison, la tôle et les autres matériaux nécessaires sont transportés par camion jusqu’au lieu de construction pour y être assemblés. Tout compris, chaque maison solidaire construite par l’“armée aux cheveux blancs” coûte environ 35 millions de dôngs.

Nguyên Van My (61 ans), chef de l’équipe fait savoir que sa famille étant elle-même confrontée à des difficultés, il a quitté son village natal pour travailler comme agent de sécurité à Binh Duong. “En raison de mon âge, je suis revenu au village en 2010 et j’ai rejoint l’équipe de M. Bay, confie-t-il. Ma femme et moi avons trois enfants qui travaillent tous et gagnent bien leur vie. C’est donc avec le cœur léger que je viens ici pour faire du bien à la société”.

Collecte de dons deux fois par mois

Photo : VNA/CVN

Luong Van No, 73 ans, membre de l’équipe depuis ses débuts, est considéré comme le “maître menuisier” car il est responsable de la formation des membres aux techniques de menuiserie. M. No raconte que sa famille pratique ce métier depuis quatre générations mais ne possède pas de terres cultivables. Ses revenus dépendent donc de son travail de menuisier. Lorsqu’il n’a pas de chantier en cours, il se rend au temple avec les autres pour travailler.

“Divisés en trois groupes, nous assumons différentes tâches : la construction des maisons, la coupe du bois et la fabrication des cadres, explique M. No. Lorsque l’un d’entre nous a terminé sa mission, il passe à la suivante. À notre âge avancé, nous profitons de chaque instant qui nous reste pour vivre une vie exemplaire et conforme aux valeurs humaines”.

Année après année, l’équipe de M. Bay construit entre 40 et 50 maisons. Ces deux dernières décennies, près d’un millier de logements pour les plus démunis ont été édifiés.

Assis sur le perron du temple, dégustant une tasse de thé et consultant un registre, M. Bay raconte, pensif : “Nous avons parcouru toute la région : Cà Mau, Kiên Giang, Cân Tho, Soc Trang, Bac Liêu, Dông Thap, Long An... Lorsque la distance est trop importante, nous nous installons sur place jusqu’à ce que les familles puissent emménager confortablement”.

Consacrant sa vie à apporter du bonheur aux autres, M. Bay répond avec surprise lorsqu’on lui parle de sa vie personnelle : “J’ai consacré des dizaines d’années à mon travail, je n’ai jamais eu le temps de nouer une relation amoureuse. Comment pourrais-je envisager de me marier et d’avoir des enfants ? Aider les plus démunis à trouver un logement et un nouveau départ est ma plus grande source de satisfaction”.

Huynh Lê Thùy Duong, présidente du Comité du Front de la Patrie de la commune de My Hoa Hung, souligne que l’équipe de M. Bay, en plus de construire des maisons pour les familles défavorisées dans de nombreuses provinces et villes du Sud, est également connue pour son action en tant qu’équipe caritative.

“Son équipe est active depuis de nombreuses années. Chaque année, il offre aux habitants une vingtaine de maisons. Le nombre total est incalculable, impossible à mémoriser. De plus, son équipe organise des collectes de dons deux fois par mois, distribuant des cadeaux, de l’argent, des assurances maladie et du riz aux habitants locaux”, dit Mme Duong.

L’histoire de l’équipe de M. Bay est un exemple remarquable de l’esprit d’entraide et de générosité qui animent la société vietnamienne. Malgré leur âge avancé et les difficultés de la vie, ces hommes et ces femmes consacrent leur temps et leur énergie à aider les plus démunis, leur offrant ainsi un toit et un nouveau départ. Leur dévouement et leur compassion sont une source d’inspiration pour tous ceux qui les entourent.

Huong Linh - Chi Hanh/CVN