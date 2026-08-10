Hô Chi Minh-Ville

L’Association des victimes de l’agent orange/dioxine au Congrès national de VFP

Du 5 au 14 août, une délégation de l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le général de division, Professeur associé et Docteur en sciences Nguyên Hông Son, s’est rendue aux États-Unis à l’invitation de Veterans For Peace (VFP), à l’occasion du Congrès national de l’organisation, qui s’est tenu à Kansas City, dans l’État du Missouri.

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Photo : TT/CVN

Mandaté par le lieutenant-général Nguyên Huu Chinh, président de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine (VAVA), le général de division Nguyên Hông Son a représenté la VAVA et pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture.

Il a souligné que, 65 ans après la catastrophe de l’agent orange au Vietnam, les conséquences des produits chimiques toxiques utilisés par l’armée américaine pendant la guerre continuent de causer de lourds dommages à l’environnement et à la population vietnamienne. De nombreuses générations continuent notamment de souffrir des séquelles douloureuses de l’agent orange/dioxine.

Le général de division Nguyên Hông Son a présenté Pham Thi Thu Thuy, elle-même victime de l’agent orange, comme un témoignage vivant des conséquences durables de cette substance toxique, mais aussi comme un exemple remarquable de courage et de résilience face au destin.

Malgré les séquelles laissées par la guerre, Mme Thuy n’a cessé de faire des efforts dans ses études et est devenue enseignante spécialisée dans l’éducation spéciale. Elle consacre toute son énergie à l’accompagnement des enfants handicapés ainsi que des enfants ayant des besoins éducatifs particuliers.

Le général de division Nguyên Hông Son a également affirmé que, depuis la création de la VAVA en 2004 et la mise en place, au cours des années suivantes, de son réseau d’associations à tous les niveaux dans l’ensemble du pays, tout le système de la VAVA s’efforce de prendre soin des victimes à travers des programmes de soins de santé, de réadaptation fonctionnelle, de soutien aux moyens de subsistance, d’éducation, ainsi que de protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Dans cette démarche, la VAVA bénéficie constamment du soutien de nombreux particuliers, organisations et entreprises, tant au Vietnam qu’à l’étranger. Parmi eux, Veterans For Peace des États-Unis figure parmi les partenaires les plus fidèles et les plus engagés, ayant apporté des contributions concrètes au mouvement de soutien aux victimes de l’agent orange au Vietnam.

La VAVA souhaite que VFP continue à accompagner l’association dans ses programmes d’aide humanitaire, de soins de santé, d’éducation à la paix et d’amélioration de la qualité de vie des victimes de l’agent orange, notamment des enfants et des jeunes.

Chaque bourse d’études, chaque programme de réadaptation fonctionnelle, chaque maison construite et chaque geste de solidarité contribuent à apaiser les souffrances laissées par la guerre.

Au nom de l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et des millions de victimes de l’agent orange à travers le pays, le général de division Nguyên Hông Son a adressé ses profonds remerciements à Veterans For Peace ainsi qu’à leurs amis américains qui ont toujours accompagné la VAVA dans l’accomplissement de sa noble mission humanitaire en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine.

Multiples de rencontres

L’intervention de Nguyên Hông Son a reçu un accueil chaleureux de l’ensemble des délégués présents au congrès. Plusieurs participants se sont levés pour applaudir, exprimant leur empathie, leur solidarité et leur soutien aux efforts de la VAVA ainsi qu’à la lutte pour la justice en faveur des victimes vietnamiennes de l’agent orange.

Selon le programme de travail, durant son séjour aux États-Unis, la délégation se rendra également à New York, où elle sera reçue par la députée au Congrès américain Rashida Tlaib et le maire de New York, Zohran Mamdani. Elle rencontrera également des représentants de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies pour une visite de courtoisie, travaillera avec les partenaires de longue date de la VAVA et rencontrera plusieurs nouveaux partenaires.

Parmi ces derniers figurent la coalition des organisations progressistes vietnamiennes aux États-Unis (Viet Left Power), ainsi que des représentants de VietLead, Mekong, SEAFN, AARW, SEARRC et d’autres organisations concernées, afin d’échanger et d’élaborer des projets de coopération pour l’avenir.

Cette mission revêt une importance particulière pour consolider les relations d’amitié traditionnelles et élargir le réseau de partenaires de la VAVA aux États-Unis. Elle contribue ainsi à renforcer le soutien et la solidarité de la communauté internationale envers l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et les millions de victimes de l’agent orange à travers le pays, en vue d’un objectif commun : remédier aux conséquences de la guerre, construire la paix et promouvoir des valeurs humanitaires au service de l’être humain.

Minh Thu/CVN