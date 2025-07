Affaire du groupe Thuân An : poursuites engagées contre 29 personnes

Le Parquet populaire suprême a publié l'acte d'accusation N°10416/Ctr-VKSTC-V3, daté du 11 juillet 2025, poursuivant Pham Thai Hà, ancien vice-président du Bureau de l’Assemblée nationale, et 28 complices pour "violation des règlements sur les appels d'offres entraînant de graves conséquences", "abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles" et "abus de fonctions ou de pouvoirs pour influencer d’autres personnes à des fins personnelles" au sein de la société par actions du groupe Thuân An.

Le Parquet populaire suprême a poursuivi 27 accusés pour "violation des règlements sur les appels d'offres entraînant de graves conséquences" (article 222, clause 3 du Code pénal), dont Nguyên Duy Hung, ancien président du conseil d’administration du groupe Thuân An, Trân Anh Quang, ancien directeur général du groupe, ainsi que de nombreux cadres et anciens cadres de l’ancienne province de Bac Giang, de l’ancienne province de Tuyên Quang, de Quang Ninh, de Hanoï, et du Département des routes du Vietnam.

Le O Pich, ancien vice-président du Comité populaire de l’ancienne province de Bac Giang, a été poursuivi pour "abus de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles".

Pham Thai Hà, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et ancien assistant du président de l’Assemblée nationale, a été poursuivi pour "abus de fonctions ou de pouvoirs pour influencer d’autres personnes à des fins personnelles".

Selon l'acte d'accusation, lors de la participation aux appels d'offres, de leur obtention et de la mise en œuvre de projets dans les anciennes provinces de Bac Giang et de Tuyên Quang, ainsi qu’à Quang Ninh, à Hanoï et au ministère des Transports, Nguyên Duy Hung avait profité de ses relations étroites avec plusieurs hauts responsables d'organismes publics, dont Pham Thai Hà, pour solliciter des présentations, des interventions et une influence auprès des dirigeants provinciaux et du ministère afin de favoriser la participation de Thuân An aux appels d'offres, leur attribution et la mise en œuvre des projets.

Les violations de Nguyên Duy Hung, de ses complices et des personnes impliquées dans l’affaire auraient causé un préjudice estimé à plus de 120 milliards de dôngs aux biens de l'État.

