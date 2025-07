Le Vietnam et les Pays-Bas tiennent leur première consultation politique

>> Heineken salué pour ses activités et ses apports aux liens Vietnam - Pays-Bas

>> Vietnam - Pays-Bas : un séminaire sur le développement durable

>> Vietnam et Pays-Bas : coopération fructueuse dans de multiples secteurs

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de cet événement, le vice-ministre De Vink a souligné le développement des relations bilatérales suite à la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Pays-Bas en décembre 2022 et à celle du Premier ministre néerlandais Mark Rutte au Vietnam en novembre 2023.

Il a affirmé que la forte confiance politique entre les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que la profonde affection et le soutien néerlandais de plus de cinq décennies au Vietnam – symbolisés par de nombreux projets de développement, notamment le Lycée des surdoués Hanoï-Amsterdam – constituent une base solide pour approfondir les relations bilatérales dans les années à venir.

Pour sa part, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam appréciait et souhaitait promouvoir son amitié et sa coopération avec les Pays-Bas, et a remercié le gouvernement et le peuple néerlandais pour leur soutien. Elle a rappelé les propos de l’ancien Premier ministre Rutte selon lesquels les Pays-Bas étaient toujours "l’ami européen du Vietnam", ajoutant que le Vietnam était également un ami des Pays-Bas en Asie du Sud-Est.

Lors de la consultation, les deux parties ont fait le point sur leurs développements nationaux respectifs. Le vice-ministre De Vink a salué les réformes approfondies menées par le Vietnam et a pris note des retours positifs des entreprises néerlandaises concernant l’amélioration du climat d’investissement et la simplification des procédures administratives. Il s’est dit confiant que le Vietnam continuerait à atteindre ses objectifs de développement.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a souligné que le Vietnam entrait dans une nouvelle ère de réformes radicales tout en restant attaché à sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation des relations internationales. Elle a réaffirmé l’engagement du pays à maintenir un environnement favorable et ouvert aux investisseurs étrangers et une destination sûre et accueillante pour les touristes internationaux.

Les deux responsables ont salué la mise en œuvre des cadres de coopération existants, notamment le Partenariat stratégique sur l’adaptation au changement climatique et la gestion de l’eau et le Partenariat stratégique sur l’agriculture durable et la sécurité alimentaire.

Ils ont convenu que le Vietnam et les Pays-Bas disposaient de bases solides pour élever leur relation à un niveau plus efficace et durable. Les deux parties ont convenu de maintenir et de renforcer les mécanismes de coopération existants tout en en établissant de nouveaux.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre leurs ministères des Affaires étrangères, notamment par le biais du mécanisme de consultation politique, afin d’orienter la coopération dans divers secteurs, de faciliter les visites et les échanges de haut niveau, de mettre en œuvre les engagements pris par les dirigeants et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Le Vietnam a affirmé son soutien au renforcement des liens entre les Pays-Bas et l’ASEAN, tandis que les Pays-Bas ont soutenu le partenariat du Vietnam avec l’Union européenne (UE). Les deux pays se sont engagés à promouvoir les relations ASEAN-UE pour leur bénéfice mutuel et pour la paix, la coopération et le développement dans le monde.

Les deux vice-ministres ont salué la forte croissance des liens économiques, commerciaux et d’investissement. En 2024, les Pays-Bas sont devenus le premier partenaire commercial du Vietnam en Europe, avec des échanges bilatéraux atteignant 13,77 milliards de dollars, soit une hausse de 26% en glissement annuel. Au cours des cinq premiers mois de 2025, les échanges ont totalisé 5,54 milliards de dollars.

Les Pays-Bas comptent également parmi les principaux investisseurs étrangers du Vietnam, avec plus de 400 projets d’une valeur totale de 13,5 milliards de dollars. Parallèlement, plusieurs entreprises vietnamiennes ont commencé à investir sur le marché néerlandais.

Les deux parties ont convenu de continuer à soutenir leurs communautés d’affaires dans l’exploration des opportunités d’investissement, notamment dans des secteurs porteurs tels que la construction navale, la logistique maritime, l’énergie éolienne, l’agriculture de haute technologie, les technologies numériques, les semi-conducteurs, l’économie numérique, l’économie circulaire et la logistique.

Elles se sont engagées à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), à diversifier les biens et les marchés, et à s’adapter aux fluctuations mondiales et régionales.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a appelé les Pays-Bas à ouvrir davantage leur marché agricole aux produits vietnamiens et à ratifier prochainement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Elle a exhorté les Pays-Bas à soutenir l’UE pour lever son avertissement concernant les exportations de produits de la mer vietnamiens, compte tenu des progrès significatifs du Vietnam dans la lutte contre la pêche illégale.

Elle a remercié les Pays-Bas pour l’efficacité de leurs projets d’aide publique au développement (APD) et a proposé de poursuivre leur soutien aux initiatives de résilience climatique, notamment la lutte contre les inondations et les intrusions d’eau salée dans le Delta du Mékong, ainsi que les projets de soutien aux régions vulnérables du Vietnam. Elle a sollicité l’aide des Pays-Bas pour la mise en œuvre des engagements climatiques pris par le Vietnam lors des COP26 et COP28.

Concernant les autres domaines de coopération, les deux parties ont également convenu qu’il restait un fort potentiel de développement des liens dans les domaines de l’éducation, des sciences et technologies, de la défense et de la sécurité, des transports, de la culture, du tourisme et des échanges interpersonnels. La vice-ministre vietnamienne a proposé que les Pays-Bas aident le Vietnam à former des ressources humaines de haute qualité afin de répondre aux besoins de développement à l’ère numérique.

Les deux responsables ont également discuté de la possibilité d’accorder une exemption de visa aux titulaires de passeports diplomatiques et d’assouplir les procédures de visa et de voyage pour les autres catégories de passeports.

À cette occasion, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a invité officiellement les Pays-Bas à envoyer une délégation de haut niveau à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre à Hanoï.

Sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun, les deux parties ont hautement apprécié leurs positions objectives, équilibrées et responsables respectives, et ont souligné que dans un contexte mondial complexe et en rapide évolution, marqué par la montée des tensions et des conflits, les pays doivent renforcer leur coopération pour promouvoir la paix, la stabilité, le développement et l’État de droit.

Concernant la question de la Mer Orientale, les Pays-Bas ont affirmé leur soutien à la position de l’ASEAN sur cette mer, soulignant l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol dans ces eaux. Tous les différends doivent être résolus pacifiquement, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux parties ont également exprimé leur soutien aux efforts en cours pour réformer l’ONU et ses agences, afin de renforcer le rôle central de l’ONU dans la résolution des défis mondiaux et la gestion des relations internationales.

VNA/CVN