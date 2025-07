Le Vietnam renforce ses relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire

Plus tôt, il avait également eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Kacou Houadja Léon Adom.

Lors de ces entretiens, Vu Hông Thanh a dit sa joie d’effectuer sa première visite en Côte d’Ivoire, qui coïncidait avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 octobre 1975-2025). Il a remercié l’Assemblée nationale, le Sénat, le ministère des Affaires étrangères et le peuple ivoiriens pour leur chaleureuse hospitalité et a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer ses liens d’amitié et sa coopération multiforme avec la Côte d’Ivoire.

Il a salué les réalisations significatives de la Côte d’Ivoire en matière de maintien de la stabilité politique et sociale, de croissance économique soutenue et d’amélioration du climat des investissements et des affaires, contribuant ainsi à son objectif de devenir une économie émergente d’ici 2030.

Vu Hông Thanh a affirmé que le Vietnam prise et souhaite développer des relations amicales et coopératives avec les pays africains, notamment la Côte d’Ivoire, deuxième partenaire commercial du Vietnam en Afrique, avec des échanges bilatéraux approchant 1,3 milliard de dollars en 2024.

Évoquant les récents progrès socio-économiques du Vietnam, il a souligné les efforts considérables déployés par le pays pour rationaliser l’appareil d’État, mettre en place un modèle d’administration locale à deux niveaux et promouvoir quatre piliers stratégiques : la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; l’intégration internationale ; le développement de l’économie privée ; et les réformes du travail législatif et de l’application de la loi.

Les dirigeants ivoiriens ont chaleureusement accueilli cette visite, la première d’un haut responsable parlementaire vietnamien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont salué les réalisations socio-économiques du Vietnam et exprimé leur souhait de s’inspirer de son expérience en matière de réduction de la pauvreté, d’attraction des investissements et de développement national.

Le vice-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Woi Mela Gaston, a qualifié le Vietnam de "grand ami" de la Côte d’Ivoire, soulignant l’amitié croissante et la solidité des liens économiques et commerciaux. La vice-présidente du Sénat, Sarra Fadika Sako, a souligné les efforts des deux pays en matière de réformes et de développement, ainsi que leur potentiel de coopération Sud-Sud.

Le ministre des Affaires étrangères, Kacou Houadja Léon Adom, a déclaré que ce voyage, outre la promotion de la coopération parlementaire, contribuait à promouvoir les échanges interpersonnels et constituait également une visite du peuple vietnamien au peuple ivoirien.

Les deux parties ont convenu de plusieurs mesures visant à approfondir leurs relations bilatérales. Elles ont convenu de faire de la coopération parlementaire un pilier essentiel de la coopération bilatérale, de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux tels que l’Union interparlementaire (UIP) et l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), et de mettre en œuvre le protocole d’accord existant entre leurs parlements. Elles ont également envisagé la création d’un groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Côte d’Ivoire.

Les deux parties ont également convenu de consolider leur confiance politique, d’intensifier leurs échanges réguliers de haut niveau et d’accélérer les négociations sur des accords fondamentaux, notamment un accord de promotion et de protection des investissements, un accord de non-double imposition et un protocole d’accord de coopération économique et commerciale. Ces mesures visent à établir un cadre juridique solide pour une coopération plus approfondie.

Afin de renforcer leurs liens économiques, commerciaux et d’investissement, les deux pays continueront de promouvoir des secteurs traditionnels tels que la noix de cajou et le riz, tout en encourageant les entreprises à explorer les opportunités offertes par les textiles, les chaussures, les matériaux de construction, les équipements électriques et les produits halal. Ils ont également discuté du potentiel de coopération agricole trilatérale et d’une collaboration bancaire renforcée.

En l’absence de représentations résidentes dans les capitales des deux pays, les deux parties doivent mieux utiliser les ambassades et les consuls honoraires non résidents pour renforcer la communication et les échanges interpersonnels.

À cette occasion, Vu Hông Thanh a remercié la partie ivoirienne pour son soutien à la communauté vietnamienne en Côte d’Ivoire et a exprimé son espoir de poursuivre son assistance pour lui permettre de vivre et de travailler de manière stable, contribuant ainsi au développement local et aux relations bilatérales.

Concernant la coopération multilatérale, le responsable vietnamien a exprimé sa gratitude à la Côte d’Ivoire pour son soutien aux candidatures du Vietnam aux instances internationales et a appelé à un soutien mutuel continu au sein des forums multilatéraux. Au niveau régional, il a proposé à la Côte d’Ivoire d’aider le Vietnam à renforcer ses liens avec l’Union africaine et les organisations régionales ouest-africaines telles que la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le Vietnam, de son côté, est prêt à soutenir la coopération de la Côte d’Ivoire avec l’ASEAN et ses États membres.

À cette occasion, Vu Hông Thanh a transmis l’invitation du président vietnamien Luong Cuong au président ivoirien Alassane Ouattara à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, qui se tiendra en octobre prochain à Hanoï.

