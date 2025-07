Rationalisation de l’appareil : la révolution qui ouvre une nouvelle ère

Cinquante ans après la fin de la guerre et la réunification nationale, le Vietnam est entré dans une nouvelle grande révolution, celle de la fusion des provinces et de la rationalisation de l’appareil administratif, avec pour objectif de faire progresser la nation à pas ferme.

>> La rationnalisation de l’appareil implique la garantie des intérêts des travailleurs

>> Rationnalisation de l'appareil : dix ministères fusionnés en cinq

Début d’une profonde réforme institutionnelle

La fusion des provinces et la rationalisation de l’appareil ne sont pas une politique nouvelle du Parti communiste du Vietnam. Elles ont été initiées il y a huit ans, plus précisément le 25 octobre 2017, lorsque le XIIe Comité central du Parti a publié la résolution N°18-NQ/TW sur “Certaines questions sur la poursuite de la rénovation, de la restructuration de l’appareil du système politique pour le rendre rationnalisé, efficace et efficient”.

D’ici 2025, le Politburo continuera de piloter la mise en œuvre par le biais de nouvelles conclusions, en confiant des missions aux agences chargées d’élaborer des projets de fusion de provinces, de suppression du niveau de district et de fusion de communes et de quartiers.

Photo : VNA/CVN

Les premiers résultats montrent que l’appareil du gouvernement pour le mandat 2021-2026 a été considérablement rationalisé, composé de 14 ministères, 3 agences de niveau ministériel (réduction de 5 ministères et branches) et 5 agences gouvernementales (réduction de 3 agences). La restructuration a considérablement réduit le nombre de points focaux et d’agences, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle.

L’Assemblée nationale a promulgué le 12 juin 2025 la résolution N°202/2025/QH15 sur la réorganisation des unités administratives provinciales ; et parallèlement, le son Comité permanent a publié 34 résolutions sur la réorganisation des unités administratives communales dans 34 provinces et villes.

Ces textes sont l’aboutissement d’une réflexion minutieuse et méthodique menée au fil de nombreuses années, témoignant de la volonté de rénovation révolutionnaire et de la vision stratégique du Parti et de l’État pour rationaliser l’appareil, économiser le budget, décentraliser davantage les pouvoirs vers les localités et créer les conditions permettant de créer de nouveaux pôles de croissance à grande échelle, compétitifs aux niveaux régional et international.

Photo : VNA/CVN

Pour la première fois depuis près d’un demi-siècle, le Vietnam compte le plus petit nombre d’unités administratives provinciales. Cette décision est bien plus qu’un simple changement d’organisation administrative mais elle marque une profonde réforme, une forte mutation de la gouvernance nationale en phase avec la tendance à l’intégration et au développement durable.

Cette réorganisation représente une “restructuration stratégique”, intégrant des critères modernes majeurs comme la connectivité régionale, l’efficacité économique, le potentiel urbain, les infrastructures ou les dimensions socioculturelles et, surtout, elle est porteuse d’une vision de développement national et menée de manière synchrone et globale.

Photo : VNA/CVN

La XVe Assemblée nationale a adopté lors de sa 9e session, le 16 juin, à l’unanimité des 466 députés présents la Loi sur l’organisation des collectivités locales (modifiée), abolissant officiellement le niveau de district et actant le passage du modèle d’organisation des collectivités locales de trois à deux niveaux.

Cet événement revêt une importance historique majeure, car il pose les bases juridiques solides de l’organisation et du fonctionnement des collectivités locales selon le modèle à deux niveaux, appliqué pour la première fois au Vietnam. Il constitue le fondement de la mise en œuvre des grandes politiques du Parti et de l’État en matière de développement national global, de défense et de sécurité nationales, ainsi que d’intégration internationale approfondie. Plébiscité et soutenu par les cadres, membres du Parti et les habitants, ce modèle est officiellement mis en place à l’échelle nationale depuis le 1er juillet 2025.

Rationalisation de l’appareil : points de vue d’experts

Lors d’une conférence nationale visant à vulgariser la révision de la mise en œuvre de la Résolution N°18-NQ/TW, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que la question était désormais de savoir si le moment était opportun, s’il s’agissait d’une urgence et d’une exigence objective pour la révolution visant à rationaliser la structure organisationnelle du système politique afin de garantir un fonctionnement efficace et efficient. La réponse est que la nation ne peut plus se permettre de retarder le processus, car il s’agit d’une question urgente qui doit être traitée sans délai. Plus tôt ce travail sera accompli, plus grands seront les bénéfices pour le peuple et la nation.

La restructuration de l’appareil organisationnel n’est pas un phénomène propre au Vietnam, mais est une tendance inévitable de chaque pays du monde dans le processus de développement. En 1982, la Chine a rationalisé son appareil, réduit l’effectif du secteur public afin d’améliorer la qualité de ses opérations. Le nombre d’agences relevant du Conseil des affaires de l’État de la République populaire de Chine est passé de 100 à 6; celui des ministères de 52 à 43 ; et les effectifs ont été réduits d’un tiers. Les États-Unis réforment également leur appareil administratif afin d’en améliorer l’efficacité opérationnelle et de réduire les coûts.

Photo : VNA/CVN

Dang Dinh Quy, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur et ancien représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies, a expliqué que la rationalisation de l’appareil permet de réduire les coûts et de concentrer les ressources sur des tâches plus importantes, améliorant ainsi son efficacité.

Plus précisément, une rationalisation de l’appareil permet de clarifier les responsabilités des départements et d’optimiser leurs opérations, a-t-il insisté.

Commentant cette tendance, Moisés Pérez Mok, représentant en chef de l’agence de presse latino-américaine Prensa Latina à Hanoï, a déclaré : “Je partage pleinement l’avis du secrétaire général selon lequel il s’agit d’un processus qui doit être mis en œuvre de toute urgence. Il s’agit en effet de la concrétisation de plus de 40 ans d’expérience en matière de rénovation, et il est temps pour le Vietnam de franchir une nouvelle étape de développement, notamment dans le contexte où le pays s’est fixé des objectifs ambitieux pour 2030 et une vision pour 2045.”

Les statistiques de 2022 montrent que le nombre de fonctionnaires et d’employés du secteur public a dépassé les 2,2 millions de personnes, les dépenses courantes représentant jusqu’à 70% du budget de l’État, dont la majeure partie est consacrée aux salaires.

Photo : VNA/CVN

“Le raccourcissement de l’appareil créera plus d’espace budgétaire pour les investissements de développement - quelque chose dont le Vietnam a particulièrement besoin à l’heure actuelle, alors qu’il se trouve au seuil d’une nouvelle ère de prospérité", a dit Moisés Pérez Mok.

Récemment, plusieurs journaux internationaux ont publié des articles affirmant que le plan du gouvernement vietnamien visant à rationaliser l’appareil d’État bénéficiait d’un large soutien public, car il aidera le Vietnam à atteindre des objectifs de croissance ambitieux.

Le Straits Times de Singapour, ainsi que le Bangkok Post et le Kaohoon International de Thaïlande, ont commenté que l’adoption par l’Assemblée nationale du Vietnam du plan de rationalisation de l’appareil d’État constituait une “transformation majeure” rapidement promue par les dirigeants vietnamiens afin de réduire les dépenses du budget de l’État et de promouvoir l’efficacité du système.

Selon le journal singapourien Straits Times et l’américain Bloomberg, le projet du gouvernement vietnamien de rationaliser l’appareil d’État a également été largement salué par les investisseurs. Des retards dans les procédures administratives sont attendus prochainement, mais le gouvernement vietnamien a affirmé que la réforme n’affecterait pas le travail d’approbation des projets.

Amélioration de l’efficacité de la gestion

Le 30 juin 2025 a marqué la mise en place d’un appareil d’administration locale à deux niveaux à l’échelle nationale.

Une réforme complète du système politique est en cours pour répondre aux défis et aux besoins d’une nouvelle ère. Le premier défi majeur consiste à réorganiser en profondeur l’appareil d’État, en supprimant les postes et fonctions inutiles sans suppressions automatiques. Il s’agit non seulement de réduire les effectifs, mais aussi d’améliorer l’efficacité, en veillant à ce que chaque cadre possède les compétences, l’éthique et le dévouement nécessaires pour servir le peuple.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre de l’Intérieur, Truong Hai Long, le Vietnam a mené des préparatifs rigoureux et complets, faisant preuve d’un esprit proactif et déterminé dans l’élaboration des bases juridiques, la recherche et le développement des ressources humaines appropriées après la réorganisation. L’accent a été mis sur la sélection d’un contingent de cadres capables et qualifiés pour assumer les tâches inhérentes aux communes.

La réduction du nombre de provinces de 63 à 34, avec 3.321 unités administratives au niveau communal fonctionnant suivant le modèle d’administration locale à deux niveaux élargiront l’espace de développement économique, amélioreront la connectivité régionale, permettront de réaliser des économies budgétaires et d’améliorer l’efficacité de la gestion, la qualité des services aux citoyens et aux entreprises, tout promouvant la modernisation du système administratif.

Le nouveau modèle crée un appareil gouvernemental plus proche du peuple, réduit les niveaux intermédiaires et élargit l’échelle du développement économique, a affirmé le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh lors de la séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement a mis en place un système de décrets relatifs à la décentralisation, organisé des formations pour soutenir les localités dans leur fonctionnement efficace, et lancé une ligne d’assistance téléphonique répondre rapidement aux questions des citoyens et des entreprises.

Ce nouveau modèle devrait stimuler l’économie, notamment en attirant les investissements étrangers. Au cours des cinq premiers mois de 2025, le total des investissements étrangers nouvellement enregistrés et ajustés a augmenté de 51%, témoignant de la confiance des investisseurs dans un environnement des affaires favorable et transparent.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a estimé que le processus de réorganisation des unités administratives et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux constituaient une “révolution” dans l’organisation de l’appareil politique.

“Il ne s’agit pas d’un simple aménagement administratif, c’est un changement des mentalités et des méthodes de gouvernance, et du fonctionnement de l’appareil passant d’une approche passive à une approche proactive, d’une approche administrative à une approche de service”, a-t-il souligné.

Pour mener à bien ce processus, le chef du gouvernement a appelé tous les échelons et secteurs à une mise en œuvre synchrone, globale, résolue et ferme. Il a également a déclaré que cette révolution organisationnelle est également l’une des solutions clés, avec les “quatre piliers”, c’est-à-dire quatre résolutions stratégiques pour propulser le Vietnam dans une nouvelle ère, pour atteindre une croissance économique de plus de 8% cette année et à deux chiffres dans les années à venir, et achever les objectifs des deux centenaires fixés pour 2030 et 2045.

Dans l’esprit “le Parti dirige, l’État gère, le peuple est maître”, le modèle d’administration locale à deux niveaux deviendra une structure organisationnelle administrative plus adaptée au développement rapide, robuste et durable du pays.

La révolution organisationnelle actuelle vise non seulement à répondre aux besoins actuels, mais aussi à construire l’avenir : un pays où la population est mieux servie, où l’administration fonctionne de manière transparente et où la société fonctionne efficacement. Tel est l’objectif de la réforme administrative “pour le peuple, par le peuple et au service du peuple”.

VNA/CVN