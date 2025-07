Tô Lâm réaffirme le rôle clé des communes dans le nouveau modèle de développement

Le Congrès des organisations du Parti de la commune de Nghia Tru, province de Hung Yên, pour le mandat 2025-2030 s'est tenu les 13 et 14 juillet. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, y a assisté et a prononcé un discours important.

>> Assurer le succès de l'organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux

>> Nécessité de garantir la cohérence entre les institutions et le personnel

Photo : VNA/CVN

La nouvelle organisation du Parti de la commune de Nghia Tru résulte de la fusion des organisations du Parti des anciennes communes de Long Hung, Nghia Tru et Vinh Khuc. Au cours du mandat 2020-2025, la commune a enregistré une croissance économique annuelle moyenne de 14,8%. Le revenu par habitant devrait atteindre 152 millions de dôngs en 2025. Elle ne compte plus de ménages pauvres, et le taux de quasi-pauvreté est inférieur à 0,2%. Tous les établissements scolaires satisfont aux normes nationales.

Dans son intervention, le secrétaire général Tô Lâm a salué les réalisations obtenues par le Parti, les autorités et la population de la commune. Il a insisté sur la nécessité d'affirmer le rôle de la commune dans un nouvel espace de développement. Il a appelé à faire de Nghia Tru un modèle de développement urbain associé à une agriculture écologique et à des services ruraux modernes, tout en préservant les valeurs traditionnelles.

Il a suggéré d'orienter le développement économique selon plusieurs axes de croissance, en tirant parti des atouts d'une zone périurbaine pour une croissance rapide, durable et ciblée.

Le chef du Parti a recommandé de promouvoir l'urbanisation associée avec le développement des services de haute qualité, de mettre en place des zones de services pour soutenir le commerce, les marchés agricoles, les centres logistiques agricoles, de mettre progressivement aux normes le système de voirie, l'éclairage public, l'approvisionnement en eau, le drainage, ainsi que les espaces verts, en vue de devenir un quartier à l'avenir.

Il a souligné le développement d'une agriculture spécialisée et de qualité, de restructurer le travail, d'augmenter les revenus, ainsi que l'importance de privilégier la formation professionnelle et de développer les compétences numériques.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a également insisté sur la nécessité d'une gouvernance innovante, de renforcer les compétences numériques des cadres communaux et de promouvoir la réforme administrative et la transformation numérique au service des citoyens.

Enfin, il a rappelé que l'organisation du Parti au niveau communal devait poursuivre l'édification d'une organisation saine et forte, en renouvelant ses méthodes de direction, en renforçant la discipline, en améliorant la qualité des réunions des cellules du Parti, en développant les effectifs - notamment parmi les jeunes entrepreneurs ruraux.

À cette occasion, Tô Lâm a visité le Centre de services administratifs de la commune de Nghia Tru.

VNA/CVN