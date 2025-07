Décision présidentielle de promotion pour des officiers militaires et de la police

Le président de la République, Luong Cuong, également président du Conseil national de défense et de sécurité et commandant en chef des forces armées, a présidé, lundi 14 juillet à Hanoï, la cérémonie de remise des décisions de promotion au grade de général d’armée pour Trinh Van Quyêt, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam.

>> Promotion au grade de général de corps d’armée pour Trinh Van Quyêt

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a également remis les décisions de promotion du grade de général de division à celui de général de corps d’armée aux vice-ministres de la Défense Nguyên Hông Thai, Nguyên Van Hiên, Nguyên Truong Thang ; à Nguyên Quang Ngoc, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam ; ainsi qu’aux vice-ministres de la Police, Pham Thê Tung, et Nguyên Ngoc Lâm.

Le président a souligné que ces promotions témoignaient de la reconnaissance du Parti et de l’État pour les efforts, les réalisations et les contributions des ces sept officiers au processus d’édification et de défense de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Il leur a demandé de surmonter les défis et de s'acquitter avec brio des tâches confiées ; de préserver les traditions de l’Armée populaire et de la Police populaire, de maintenir leur moralité révolutionnaire et de rester fidèles au Parti, à la Patrie et au peuple.

Il leur a également demandé de collaborer avec les organes compétents pour construire une Armée et une Police puissantes, disciplinées, modernes, et dignes de la confiance du Parti, de l’État et du peuple ; de protéger fermement la Patrie, de maintenir la sécurité politique, l’ordre social et la stabilité nationale.

Au nom des officiers promus, le général Trinh Van Quyêt s’est engagé à rester fidèle à la Patrie, au peuple, au Parti et à l’État ; à remplir avec excellence les devoirs confiés.

VNA/CVN