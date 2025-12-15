Affaire du groupe Phuc Son : examen en appel des demandes de réduction de peine

Le 15 décembre, la Cour d’appel relevant de la Cour populaire suprême a ouvert l’audience de jugement en appel, à la suite des recours visant à obtenir une réduction de peine introduits par les accusés ainsi que par les personnes ayant des droits et obligations connexes, dans l’affaire survenue au sein du groupe Phuc Son et dans les anciennes provinces de Vinh Phuc et de Vinh Long, ainsi que dans les provinces de Phu Tho et de Quang Ngai. Cette audience est prévue pour une durée de trois jours.

>> Affaire Phuc Son : l’accusé principal reconnaît l’intégralité des charges

>> Le groupe Phuc Son verse 29,3 millions de dollars pour réparer les préjudices

>> Le Pdg du groupe Phuc Son condamné à 30 ans de prison

Photo : VNA/CVN

Parmi les appelants figurent l’ancienne secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, Hoàng Thi Thuy Lan (condamnée à 14 ans de prison en première instance), l’ancien président du Comité populaire provincial Le Duy Thanh (12 ans), ainsi que d’autres cadres, dont Pham Hoang Anh, ancien secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Vinh Phuc, et Pham Van Vong, ancien secrétaire du Comité du Parti de Vinh Phuc. Tous sollicitent une réduction de peine ou un sursis, sans invoquer d’erreur judiciaire.

En revanche, Nguyên Van Hâu, président et directeur général du groupe Phuc Son, précédemment condamné à 30 ans de réclusion pour corruption active, violations des règles relatives aux appels d’offres et fraude comptable, a retiré son appel, tout comme l’ancien vice-président de la province de Quang Ngai, Lê Viêt Chu.

Le jugement de première instance, rendu à la mi-2025 par la Cour populaire de Hanoï, a établi que Nguyên Van Hâu avait versé plus de 132 milliards de dongs de pots-de-vin à des responsables de plusieurs provinces afin d’obtenir des marchés publics. Ses agissements, notamment des cessions illégales de marchés publics et le recours à une double comptabilité, ont causé un préjudice total supérieur à 1.160 milliards de dôngs. Qualifiant l’affaire de particulièrement grave pour le budget de l’État et soulignant sa portée néfaste sur l’éthique publique, le tribunal a estimé que les actes des accusés allaient à l’encontre des intérêts de l’État et du peuple. Bien que l’intégralité des sommes ait été restituée, la justice a insisté sur la nécessité de maintenir des sanctions rigoureuses à des fins dissuasives.

VNA/CVN