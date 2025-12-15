L’équité en santé grâce à l’innovation dans les soins de santé

Plus qu’un objectif, l’équité en santé est une mission fondamentale du secteur de la santé dans sa démarche visant à offrir des soins de qualité à tous les citoyens.

Photo : BTC/CVN

L’initiative ''Équité en santé'' a été dévoilée lors d’un meeting intitulé ''L’équité en santé grâce à l’innovation dans les soins de santé'', qui s’est tenu dimanche 15 décembre à Hanoï. Ce projet a été lancé dans le cadre de la mise en œuvre de la vision gouvernementale visant à renforcer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique des soins de santé, conformément aux Résolutions 57 et 72 du Politburo.

Faisant suite au lancement du programme ''Équité en santé'' en décembre 2024, cette initiative prévoit l’application de solutions technologiques, notamment l’intelligence artificielle (IA), pour faciliter le diagnostic et le dépistage des maladies à Hanoï.

''Il s’agit d’une action importante, qui témoigne de la ferme détermination du secteur de la santé à atteindre les objectifs majeurs du Parti et de l’État en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de soins de santé pour la population dans cette nouvelle ère'', a déclaré le Dr. Hà Anh Duc, directeur du Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé.

Le Dr. Hà Anh Duc, également président de l’Association des jeunes médecins vietnamiens, a ajouté que cette initiative fixait un objectif ambitieux et essentiel. ''À partir de 2026, chaque citoyen vietnamien bénéficiera d’au moins un bilan de santé par an'', a-t-il déclaré. ''Pour atteindre cet objectif, nous devons mettre en place un écosystème de santé proactif, allant du dépistage à grande échelle et du suivi médical continu à l’interopérabilité des données et à l’assistance professionnelle à distance'', a-t-il précisé.

Des résultats positifs

Il a poursuivi : ''Le programme présenté aujourd’hui constitue une étape concrète vers la réalisation de cet objectif, fondée sur un modèle collaboratif impliquant l’État, les experts, les entreprises et la population''.

''Je suis convaincu qu’avec la détermination du secteur de la santé, la mobilisation des médecins et la contribution des organisations et entreprises pionnières en matière d’innovation, nous concrétiserons progressivement notre vision d’un système de santé vietnamien humain, transparent et moderne, où chaque citoyen aura accès à des soins de qualité, indépendamment de sa région d’origine ou de sa situation économique''.

Depuis son lancement, l’initiative ''Équité en santé'' a obtenu des résultats positifs, notamment en matière de dépistage des maladies pulmonaires, cardiovasculaires et rénales chroniques.

Photo : BTC/CVN

Lors de ce même meeting, AstraZeneca Vietnam et l’Université des sciences et technologies de Hanoï (HUST) ont annoncé la signature d’un accord de coopération et le lancement du Pôle d’innovation en santé. Ce pôle vise à accélérer les innovations en soins de santé basées sur l’IA et à favoriser un accès équitable aux solutions médicales de pointe au Vietnam et au-delà.

''Ce Pôle d’innovation en santé représente une étape stratégique majeure dans notre vision d’exploiter l’IA et les technologies numériques pour des soins de santé équitables au Vietnam et dans la région'', a indiqué Atul Tandon, président-directeur général d’AstraZeneca Vietnam.

Le Pofesseur associé Huynh Quyêt Thang, président de l’Université des sciences et technologies (HUST), a fait savoir : ''Nous créons un écosystème où l’excellence de nos recherches en intelligence artificielle et en technologies contribue directement aux défis du système de santé vietnamien''.

''Cette collaboration permettra à nos étudiants et chercheurs de développer des solutions pratiques basées sur l’IA, tout en les connectant à une expertise et à des ressources internationales'', a-t-il indiqué.

VNA/CVN