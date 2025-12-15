Trois programmes cibles nationaux ont atteint voire dépassé leurs objectifs

Les trois programmes cibles nationaux relatifs à la construction de la nouvelle ruralité, à la réduction durable de la pauvreté et au développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethnique ont, dans l’ensemble, atteint voire dépassé leurs objectifs pour la période 2021-2025.

Photo : VNA/CVN

Réduction de la pauvreté

Un rapport du Comité central de pilotage des programmes cibles nationaux pour la période 2021-2025 indique que la réduction de la pauvreté dans les zones peuplées de minorités ethniques a atteint en moyenne 3,2% par an. Le revenu par habitant de ces minorités devrait atteindre 45,9 millions de dôngs (1.760 dollars) en 2025, soit une multiplication par 3,3 par rapport à 2020, dépassant largement l’objectif de plus du doublement.

Le ministère des Finances a indiqué que les décaissements du budget central pour les trois programmes s’élevaient à plus de 119.400 milliards de dôngs (4,54 milliards de dollars) au 30 octobre, soit 67,9% du montant prévu. Ce montant comprend 75.800 milliards de dôngs d’investissements publics (75% du plan) et plus de 43.500 milliards de dôngs de dépenses courantes (58,2%).

Fragmentation des ressources et chevauchement des politiques

Les progrès sont entravés par un cadre politique complexe, mis en œuvre lentement et insuffisamment détaillé. Les chevauchements de contenus et de bénéficiaires, la dispersion des financements, la duplication des tâches et la fragmentation des politiques constituent des défis majeurs.

Pour 2025, le Premier ministre a alloué 42.200 milliards de dôngs de fonds du budget central aux trois programmes, dont près de 24.500 milliards de dôngs pour les investissements de développement et plus de 17.700 milliards de dôngs pour les dépenses non liées aux entreprises. Fin septembre, les décaissements du budget central atteignaient environ 13.300 milliards de dôngs, soit 56,7% du budget alloué.

Le député Huynh Thành Chung, de la province de Dông Nai (Sud), a pointé de multiples causes de retards, notamment des procédures d’investissement complexes, des retards dans la libération des terrains, des réorganisations administratives locales, des pénuries de main-d’œuvre et, en particulier, une confusion quant aux mécanismes opérationnels au niveau local.

Le soutien à la production et aux moyens de subsistance demeure essentiellement à court terme. Les modèles économiques n’ont pas encore opéré de virage significatif vers l’intégration des chaînes de valeur ; les liens entre les agriculteurs, les coopératives et les entreprises sont faibles ; les mécanismes de consommation stables sont absents ; et les communautés ethniques minoritaires peinent toujours à accéder aux technologies et à l’expertise de pointe.

Fusion de trois programmes

Le gouvernement a proposé une politique d’investissement pour le programme cible national de construction de la nouvelle ruralité, à la réduction durable de la pauvreté et au développement socio-économique des zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques pour la période 2026-2035. Cette politique repose sur la fusion des trois programmes existants pour la période 2021-2025 et a été approuvée par la XVe législature lors de sa 10e session, récemment close.

Selon le député Huynh Thành Chung, ce programme unifié, qui s’étendra jusqu’en 2035, constituera le pilier de la stratégie de développement durable du Vietnam. Il vise à améliorer le niveau de vie, à réduire les disparités régionales et à promouvoir des communautés rurales modernes et civilisées. Il a exhorté les législateurs et le gouvernement à perfectionner les mécanismes, à accroître le financement et à faciliter la mise en œuvre pour les collectivités locales.

L’Assemblée nationale a fixé quatre objectifs clés d’ici 2030 : porter le revenu rural moyen à 2,5 à 3 fois son niveau de 2020 ; porter le revenu des minorités ethniques à au moins la moitié de la moyenne nationale ; maintenir une réduction annuelle de la pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5% à l’échelle nationale, avec des taux inférieurs à 10% dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques; et éradiquer les communes et villages les plus défavorisés de ces zones.

Parmi les autres objectifs figurent l’adoption des normes de développement rural moderne dans environ 65% des communes du pays, dont 10% répondent aux critères de zones rurales modernes ; et la reconnaissance de cinq provinces ou villes relevant de l’administration centrale comme ayant pleinement mené à bien les missions de développement rural moderne.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trân Duc Thang, a déclaré que d’ici fin 2025, le taux de pauvreté multidimensionnelle, selon les normes actuelles, devrait chuter à environ 0,9-1%, ce qui représente une baisse annuelle moyenne supérieure à 1% entre 2021 et 2025. Selon les prochaines normes de pauvreté pour la période 2026-2030, ce taux devrait se situer aux alentours de 9,6%, un niveau similaire à celui de la période 2022-2025.

VNA/CVN