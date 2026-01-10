Affaire de l’ancien aéroport de Nha Trang : verdicts de première instance

Le matin du 10 janvier, le Conseil de jugement du Tribunal militaire de la Région V a rendu son verdict de première instance dans l’affaire de violations des règles de gestion foncière et d’escroquerie liées à l’ancien aéroport de Nha Trang, dans la province de Khanh Hòa.

Selon le Conseil de jugement, il s’agit d’une affaire pénale d’une gravité particulière. Des accusés exerçant des fonctions au sein du Comité populaire de la province de Khanh Hòa et d’organismes relevant du ministère de la Défense n’ont pas correctement assumé leurs responsabilités dans la récupération, la remise des terrains et l’attribution du projet, permettant à Nguyên Van Hâu (ancien président du groupe Phuc Son), Trân Huu Dinh et Nguyên Thi Hang de conclure des contrats de transfert foncier et de mobiliser illégalement des fonds en vue de s’approprier frauduleusement des biens d’autrui.

Pour violation des règles relatives à la gestion foncière, le tribunal a condamné Nguyên Chiên Thang, ancien président du Comité populaire de la province de Khanh Hòa, à quatre ans de prison ; Lê Duc Vinh, ancien président du Comité populaire provincial, et Dào Công Thiên, ancien vice-président, à trois ans et six mois de prison chacun ; Vo Tân Thai, ancien directeur du Service des ressources naturelles et de l’environnement de Khanh Hòa, à trois ans et six mois de prison ; Hoàng Viêt Quang, ancien général de brigade, ancien vice-directeur du Département des opérations (ministère de la Défense), et Nguyên Duy Cuong, ancien général de brigade, ancien recteur de l’École des officiers de l’aviation, à deux ans et six mois de prison chacun.

Pour escroquerie, le tribunal a condamné Nguyên Van Hâu, ancien président du groupe Phuc Son, à 11 ans de prison ; Trân Huu Dinh, ancien directeur de la société d’investissement Nam A, à huit ans et six mois de prison ; Nguyên Thi Hang, ancienne directrice générale adjointe du groupe Phuc Son, à sept ans et six mois de prison.

Sur le plan civil, Nguyên Van Hâu, Trân Huu Dinh et Nguyên Thi Hang sont tenus de réparer solidairement l’intégralité du préjudice, pour un montant de plus de 7.032 milliards de dôngs. Le tribunal a également ordonné la confiscation au profit du budget de l’État des sommes indûment perçues par Trân Huu Dinh.

VNA/CVN