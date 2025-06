Vietnam - Chine

Forum d'été de Davos 2025 à Tianjin : un érudit chinois souligne la confiance stratégique

>> Le forum d'été de Davos 2025 se tiendra fin juin

>> Le PM assistera à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du FEM et travaillera en Chine

>> Coopération Vietnam - FEM de plus en plus fiable et efficace

>> La participation de Pham Minh Chinh au WEF en Chine revêt une importance stratégique

C’est la troisième fois que le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à cet événement. Il est également l'un des rares hauts fonctionnaires à y participer. Il s’agira d’une chose rare et précieuse, a déclaré le Professeur Cheng Hanping, directeur exécutif de l'Institut d'études régionales et nationales et directeur du Centre de recherche sur le Vietnam de l'Université d'industrie du Zhejiang (Chine), à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Premièrement, ce voyage d’affaires et cette participation WEF s'inscrivent dans la tradition des rencontres et échanges de haut niveau entre les deux pays, témoignant de l'importance des deux partis et des deux pays pour le Partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, ainsi que de la détermination à promouvoir un développement plus durable, stable et substantiel des relations Vietnam - Chine.

Deuxièmement, cela marque un nouveau palier dans les relations bilatérales, notamment dans le contexte de ralentissement économique régional et mondial et de tensions tarifaires mondiales complexes, démontrant l'attachement du Vietnam au multilatéralisme.

Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

Enfin, en attirant un grand nombre de dirigeants gouvernementaux et d'entreprises de premier plan de la région et du monde entier, le gouvernement vietnamien a démontré sa grande importance pour le développement économique du pays, témoignant ainsi de la philosophie du Parti communiste vietnamien, qui consiste à gouverner pour le peuple.

Par ailleurs, selon cet universitaire, le voyage d’affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh constitue une nouvelle interaction de haut niveau entre la Chine et le Vietnam après la récente visite du président Xi Jinping au Vietnam. Cette année coïncide également avec le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et l'Année des échanges humanistes entre les deux pays, une double source de joie. Cela témoigne du développement rapide de la coopération sino-vietnamienne.

Il a souligné que cela signifiait que la confiance stratégique entre la Chine et le Vietnam avait atteint un niveau sans précédent. Seule une coopération mutuellement bénéfique peut apporter de réels bénéfices aux deux pays et à leurs populations. Parallèlement, en tant que pays favorables à la mondialisation et au multilatéralisme, la Chine et le Vietnam entretiennent une coopération approfondie dans de nombreux domaines, tels que l'économie numérique et l'économie verte, et présente de nombreux points forts.

VNA/CVN