La cellule du Parti de la zone spéciale de Hoàng Sa entrera en fonction à partir du 1er juillet

>> Exposition sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa à Bà Ria-Vung Tàu

>> Quang Ngai : cérémonie en mémoire de la Flottille de Hoàng Sa

Photo : ND/CVN

Lê Tiên Công a indiqué que la cellule du Parti de la zone spéciale de Hoàng Sa a été créée en vertu de la décision n°15-QD/DU du 4 juin 2025 du Comité du Parti du département de l'Intérieur de Dà Nang. Elle est composée de sept membres, dont Trân Trung Son, vice-directeur du département de l'Intérieur de la Da Nang, est désigné comme secrétaire.

La cellule du Parti de la nouvelle zone spéciale de Hoàng Sa constitue le noyau politique et pilote la mise en œuvre des orientations, des politiques du Parti et des lois de l'État. Elle gère et attribue les missions aux membres du Parti, favorise la mobilisation de masse et le développement des membres du Parti, et mène des inspections, des contrôles et des sanctions disciplinaires et une éducation politique en faveur des membres du Parti.

Hoàng Sa devient la seule zone spéciale de Dà Nang depuis la réorganisation de ses unités administratives, le 16 juin. Suite à cette restructuration, Dà Nang compte désormais 94 unités administratives de niveau communal, dont 23 quartiers, 70 communes et la zone spéciale de Hoàng Sa.

VNA/CVN