Événements au Cambodge pour célébrer le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni le personnel de l'ambassade, des représentants de l'Association des entreprises vietnamiennes au Cambodge et de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge, ainsi que des étudiants vietnamiens.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a rappelé les importantes contributions du Président Hô Chi Minh au peuple vietnamien. Il a déclaré que l'année 2025 marque le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, ainsi que d'autres célébrations majeures au Vietnam, notamment le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930), et le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975).

Photo : VNA/CVN

Ces événements historiques marquants de la nation sont associés au Président Hô Chi Minh, héros de la libération nationale et figure culturelle exceptionnelle du Vietnam, qui a marqué la glorieuse ère Hô Chi Minh, a-t-il ajouté.

Le même jour, les consulats généraux du Vietnam dans les provinces de Battambang et de Preah Sihanouk ont également organisé des cérémonies d'offrande d'encens en mémoire du Président Hô Chi Minh.

Auparavant, le 18 mai, l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge avait organisé une cérémonie pour marquer l'anniversaire du leader à son siège à Phnom Penh.

VNA/CVN