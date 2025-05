Entretien entre hauts responsables du PCV et du Congrès national africain

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et Nomvula Mokonyane, première secrétaire générale adjointe du Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud, se sont entretenus à Hanoï le 19 mai, lors de la visite de ce dernier au Vietnam, du 17 au 22 mai.

Recevant la délégation de haut rang de l'ANC au Vietnam, Câm Tu s'est dit convaincu que cette visite, la première du genre depuis 25 ans, contribuera à promouvoir l'amitié et la coopération traditionnelles entre les deux Partis et les deux pays.

Pour sa part, Nomvula Mokonyane a déclaré que cette visite s'inscrivait dans la mise en œuvre des conclusions de l'entretien téléphonique historique de haut niveau entre le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et le président de l'ANC et président sud-africain, Cyril Ramaphosa, en avril dernier. Elle témoigne également de l'engagement de l'ANC et du gouvernement sud-africain à promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec le Vietnam.

Les deux responsables ont fait le point sur la situation de leurs partis et pays respectifs, tout en soulignant l'importance de maintenir et de promouvoir les relations entre les deux partis au pouvoir afin d'orienter et de promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Afrique du Sud.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des conclusions des entretiens téléphoniques entre les dirigeants du PCV et de l'ANC, ainsi que du protocole d'accord sur la coopération entre les deux partis signé lors de la visite, en mettant l'accent sur l'intensification des rencontres et des visites mutuelles, notamment entre les délégations de haut niveau des deux Partis et des deux pays, et sur le renforcement du partage d'expériences en matière de construction des partis et de leadership national.

Câm Tu a remercié son hôte d'avoir invité un dirigeant du PCV à la Conférence des partis politiques du G20 et un dirigeant vietnamien au Sommet du G20 qui se tiendra en Afrique du Sud en novembre 2025, affirmant que les dirigeants vietnamiens s'efforceront de contribuer au succès de ces événements importants. Il s'est également réjoui d'accueillir prochainement au Vietnam le président de l'ANC et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Nomvula Mokonyane a qualifié la signature du protocole d'accord de coopération d'étape importante dans les relations entre les deux partis, témoignant de leur solidarité traditionnelle et de leurs relations étroites, et créant également un cadre pour une coopération substantielle dans divers domaines entre les deux partis et les deux pays dans les années à venir.

Elle a déclaré que l'ANC continuerait d'envoyer au Vietnam des délégations de haut niveau, composées de responsables de ses comités et d'agences gouvernementales, afin de discuter de la collaboration avec leurs homologues vietnamiens, favorisant ainsi fortement la coopération bilatérale.

Lors de l'examen des résultats concrets de la coopération dans divers domaines, les deux parties ont constaté des progrès dans la coopération entre le Vietnam et l'Afrique du Sud, notamment en matière d'échanges bilatéraux, avec un chiffre d'affaires impressionnant de près de 1,8 milliard de dollars en 2024. Elles ont convenu de développer des liens économiques et commerciaux à la hauteur du potentiel des deux pays.

Par ailleurs, elles ont convenu de collaborer à la mise en œuvre efficace du Forum de partenariat intergouvernemental, du Dialogue sur la politique de défense et du Comité commercial mixte Vietnam - Afrique du Sud. Les deux pays maintiendront une étroite coordination au sein des mécanismes multilatéraux et renforceront les échanges culturels et artistiques afin de renforcer la compréhension mutuelle entre leurs peuples.

La responsable de l'ANC a convenu d'élargir la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture et la transformation numérique. Elle a salué la proposition du Vietnam de négocier et de signer un accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union douanière d'Afrique australe (SACU).

Les deux responsables ont également abordé certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, convenant que leurs pays continueront de se soutenir mutuellement au sein des mécanismes multilatéraux internationaux pour la paix, la coopération et le développement.

À l'issue des pourparlers, Câm Tu et Nomvula Mokonyane ont signé un protocole d'accord sur la coopération entre les deux parties.

