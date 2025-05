Les forces de police saluées pour leur adhésion aux idéaux du Président Hô Chi Minh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a salué les efforts remarquables des forces de police dans l'étude et le respect de la pensée, de la moralité et du style du président Hô Chi Minh. Il a attribué à ces efforts la contribution à une profonde transformation de la conscience et de l'action au sein des forces.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une cérémonie à Hanoï, connectée virtuellement à plus de 400 sites et à laquelle ont participé 11.000 délégués, le 19 mai, Tô Lâm a passé en revue dix années de mise en œuvre du décret du Bureau politique sur la promotion de l'étude et du respect de la pensée, de la moralité et du style du Président Hô Chi Minh, ainsi que du règlement du Comité central de la Police du Parti sur le respect des six enseignements du Président.

Afin de renforcer la contribution des forces armées aux objectifs stratégiques du Parti, le leader du Parti a appelé à des mesures concrètes pour faire de l'étude et de la pratique des enseignements du Président Hô Chi Minh un besoin culturel et une activité régulière intégrée aux opérations de chaque unité. Il a plaidé pour des normes morales claires, inspirées des principes du Président Hô Chi Minh, avec des objectifs et des échéanciers définis afin de permettre une surveillance rigoureuse à tous les niveaux, des Comités et unités du Parti aux officiers.

Des plans d'action annuels, a-t-il déclaré, devraient être obligatoires pour chaque organisation de base du Parti, officier et soldat, intégrant la critique et l'autocritique ancrées dans les enseignements de Hô Chi Minh dans les activités politiques régulières. Il a exhorté les forces armées à identifier et à reproduire des modèles tout en rejetant les aspirations superficielles, afin d'inculquer un esprit révolutionnaire qui anime à la fois les collectifs et les individus.

Photo : Qdnd.vn/CVN

Le ministère de la Police, a-t-il souligné, doit mener la charge pour faire avancer les priorités stratégiques du Parti, notamment les résolutions du Politburo sur les avancées scientifiques et technologiques, l'innovation et la transformation numérique nationale, l'intégration mondiale dans le nouveau contexte, et Réforme législative pour répondre aux exigences de développement de la nouvelle ère et croissance de l’économie privée.

Le dirigeant a souligné la nécessité d’aligner la campagne visant à étudier et à suivre l’exemple du Président Hô Chi Minh sur les efforts visant à bâtir une force de sécurité publique véritablement intègre, forte, professionnelle, d’élite et moderne.

Une réflexion et des méthodes de travail renouvelées, a-t-il déclaré, sont essentielles pour que la force excelle dans ses missions et contribue à une mission nationale plus large visant à réaliser la vision de Hô Chi Minh d’un "Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère".

À cette occasion, il a remis le titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux hautes technologies du ministère de la Sécurité publique. Il a également décerné l’Ordre du mérite militaire de troisième classe au lieutenant-général Tô Ân Xô, assistant du secrétaire général du Parti chargé du bureau du secrétaire général et l’Ordre du fait d’armes de deuxième classe au général de division Dang Hông Duc, vice-ministre de la Police.

Le membre du Politburo et ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, a également remis des médailles à d'autres collectifs et individus remarquables pour leurs contributions à la sécurité publique et aux opérations de combat.

VNA/CVN