Le chef du gouvernement lance les travaux d’un pôle technologique à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dimanche 1 er juin à la cérémonie de mise en chantier de l’Espace créatif de CMC à Hanoï (CCS Hanoi), un complexe technologique de 300 millions de dollars, salué comme un élément clé de la dynamique d’innovation et de transformation numérique du Vietnam.

Le projet, mené par l’entreprise privée CMC Technology & Solution, situé sur un site de 11.000 m² à Hanoi, comprendra 23 étages hors sol et trois sous-sols, pour une surface totale de plus de 90 000 m².

Suite au succès du premier espace créatif de CMC à Hô Chi Minh-Ville, le CCS Tân Thuân, ce deuxième site servira de centre d’intelligence artificielle ouvert, baptisé C.OpenAI. Il vise à abriter un écosystème technologique complet, comprenant un centre de données de pointe, des laboratoires de recherche et développement, des centres de formation et une zone d’incubation de startups, employant plus de 5.000 ingénieurs.

Technologies avancées

Au cœur du complexe se trouve le centre de données de CMC, conçu pour déployer des technologies de pointe en matière d’intelligence artificielle, de cloud computing, de cybersécurité, de big data et de réseaux de nouvelle génération. L’écosystème C.OpenAI intégrera également 25 technologies clés développées par CMC.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le projet, le qualifiant de témoignage du rôle du secteur privé dans la réalisation des ambitions technologiques du Vietnam, en accord avec la politique du Parti visant à réaliser des percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique.

Alors que le Vietnam vise une croissance économique d’au moins 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres par la suite, le chef du gouvernement a appelé à l’unité nationale pour favoriser la prospérité et préserver son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale.

Il a exhorté CMC à jouer un rôle de premier plan dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, en inspirant d’autres entreprises, établissements d’enseignement et centres de recherche, en particulier les jeunes, à contribuer au développement rapide et durable du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a espéré voir CMC devenir une multinationale majeure intégrée aux chaînes de valeur mondiales, tout en accordant la priorité au bien-être social et à l’accès équitable aux technologies, en particulier pour les communautés isolées et vulnérables.

Le gouvernement accompagnera toujours les entreprises, y compris CMC, et demandera aux ministères, aux agences et aux autorités de Hanoi de les soutenir davantage en supprimant rapidement tout obstacle à leur croissance, a-t-il conclu.

